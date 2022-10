Dem Nemec fehlt der Leitmeyer – spannend ist der Krimi trotzdem

Treffen sich in München zwei Schauspieler. Sagt der eine: „Du, ich hab Dich neulich schon mal in der Straßenbahn gesehen.“ Fragt ihn der andere: „Und, wie war ich?“ Mit solchen und anderen ironischen Klischees spielt Schauspieler, Musiker und Fernsehstar Miroslav Nemec in seinem zweiten Kriminalroman „Kroatisches Roulette“ nicht nur sich selbst, sondern auch mit seiner langjährigen Paraderolle als Münchener Tatortkommissar, Ivo Batic.

Ist er im TV-Format der Partner von Udo Wachtveitl alias Leitmeyer, begegnen wir ihm nun ganz alleine, als Miroslav Nemec agierend, zwischen Deutschland und dem früheren Jugoslawien. Und ganz ehrlich: die Frotzeleien zwischen den beiden fehlen mir. Aber das ist bis hierher wohl nur mein Problem. Über gerade mal 30 Tage, konkret von Anfang Oktober bis Anfang November, dehnt Nemec den Spannungsbogen seiner Geschichte. Eine Story, die mit einem Besuch in der alten Heimat und netten Einblicken zu den Gepflogenheiten der bunten Welt des Unterhaltungs-Business beginnt, und bei einer harten Konfrontation endet – mit #metoo-Bezug und gefaktem Sex-Video.

Nemec, sich selbst seiner Rolle als Liebling der Frauen wohl bewusst, spielt dabei stets mit seinem Charme, seinem zweifellos guten Aussehen und seinen „guten Chancen beim anderen Geschlecht“. Gleichwohl betont er, sowohl im ersten Roman auf der Falkner Alm, wie auch in seinem aktuellen Krimi, stets seine Liebe, Fürsorge und Treue zu seinen, auch in der Handlung aktiv mitwirkenden, geliebten beiden Frauen Mila und Katrin, seine zweite Tochter und seine zweite Frau.

Beeindruckend finde ich, wenn „Miroslave“, wie ihn im Roman jemand liebevoll nennt, sich seinen Jugenderinnerungen zuwendet. Da benennt und beschreibt er authentische Orte, spinnt Bezüge zu seiner und Zagrebs Vergangenheit; weckt Erinnerungen zum Kino Partizan, dem Moped Tomos 4L und Kaufhaus Nama. An diesen Stellen wird auch des Öfteren „kursiv geschrieben“, was sowohl bei landessprachlichen Begriffen, wie auch bei Texten, Liedern und Personen der Fall ist.

Wer, wie ich, des Kroatischen nicht mächtig ist, „googelt“ an jenen Stellen des Öfteren, was aber das flüssige Lesen erschwert. Mut zur Lücke ist da des Rätsels Lösung.

Die Spannung wird auch so – nämlich von Tag zu Tag – erhöht. Der Handlungsstrang entwickelt sich zu ungunsten unseres unfreiwilligen Helden. Allein, wenn der Autor die jüngste Geschichte seines Landes, angefangen bei Josip Broz Tito und endend im Hier und Heute des Entstehungsjahrs 2018, in Bezug zueinander bringt, wird die Geschichte sehr real und nachdenklich. Augenscheinlich sind – mitentscheidend für den Verlauf der komplexen Handlung, – die nach wie vor vorhandenen Spaltungen, Seilschaften und Vorhaltungen der ab 1990 Kämpfenden – und heute mehr oder weniger friedlich nebeneinander her Lebenden – nach wie vor ungelöste Probleme der vergangenen 30 Jahre.

Zurück zum Fazit: Gefärbte Haare wie im mehrfach verfilmten Schakal, eine selbst versorgte Schusswunde á la Rambo, Kampfszenen aus Stirb langsam und schöne Bilder aus Winnetou und Old Shatterhand sind Filmbilder, die sich bei mir aufgetan haben beim Lesen des Romans. Ein Krimi, zwar mit klarem Konzept, aber einer unglaublichen Häufung von Actionszenen, Toten und dem noch unglaublicheren Zufall, der allein zum schnellen Schluss führt. Oberflächlich gezeichnet werden schöne Bilder von der früheren Heimat eines schönen Mannes mit den blauen Augen, welcher mir als Kommissar Batic angenehm und lieb in Erinnerung bleiben wird. Viel lieber, als es der Hobbyermittler „himself“, prefriganac Miroslav Nemec, mir je sein wird.