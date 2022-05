Mit Bildergalerie: Henke-Sass, Wolf sucht Fläche für Neubau und feiert Jubiläum

Die ersten 100 Jahre hat das Tuttlinger Unternehmen Henke-Sass, Wolf (HSW) erfolgreich überstanden. Geht es nach den Gratulanten, die am Freitag im Rottweiler Kraftwerk beim Jubiläum mitfeierten, ist dies nur eine erste Etappe in der Firmengeschichte des Medizintechnikherstellers. Von Tuttlingens Erstem Bürgermeister Emil Buschle wurde die Messlatte für die Zukunft schon sehr hoch gelegt.

„Ich wünsche Ihnen volle Auftragsbücher und sehe Henke-Sass, Wolf für die nächsten Jahre bestens aufgestellt“, sagte er und schenkte Firmeninhaber Jochen Busch symbolisch eine Ulme, die später am Firmensitz gepflanzt werden soll. Verbunden mit dem Hinweis, dass so ein Baum durchaus 400 Jahre alt werden kann. „So lange muss Henke-Sass, Wolf dann aber mindestens noch bestehen.“

Neubau in Tuttlingen, Seitingen-Oberflacht oder?

Einen schönen Platz, erklärt Pressesprecher Kevin Benjamin Rodgers, werde man für die Ulme an der Firmenzentrale schon finden. Zum gewohnten Anblick für alle Mitarbeiter wird das Geschenk zum 100-jährigen Bestehen dann aber sicher nicht. Das Unternehmen ist seit einiger Zeit in Gesprächen, um Grundstücke für Erweiterungen in Tuttlingen oder Seitingen-Oberflacht zu finden.

„Das Gebäude platzt aus allen Nähten“, sagt Rodgers. Zwar habe man vor Jahren in Tuttlingen schon einmal eine Etage drauf gesetzt, um dort Forschung und Entwicklung anzusiedeln. Anders als in der Theorie sei eine weitere Erweiterung nach oben aber nicht sinnvoll, weil in der beengten Lage zwischen Bundesstraße und Donau dann Parkplätze für die Mitarbeiter fehlen würden, meint Rodgers.

Wir haben so viele Stellen ausgeschrieben wie vielleicht noch nie. Kevin Benjamin Rodgers

Wo der Neubau entsteht, will Rodgers nicht sagen. Es ist nur klar: Es wird Zeit. „Das Gebäude ist eigentlich nur für 500 Mitarbeiter ausgelegt“, sagt der Pressesprecher.

Und von den weltweit 1500 Beschäftigten sind mehr als 550 in der Kreisstadt tätig. Tendenz steigend: „Wir haben so viele Stellen ausgeschrieben wie vielleicht noch nie. Da geht es nicht um Ersatz, das sind neue Stellen“, sagt Rodgers. Schließlich finden die Produkte von Henke-Sass, Wolf großen Absatz und müssen dementsprechend schnell produziert werden.

Von 50 auf 200 Millionen Euro Umsatz und kein Ende in Sicht

Seit 2000 hat sich der Umsatz vervierfacht. Von zunächst rund 50 Millionen Euro wuchs der Wert über die Marke von 200 Millionen Euro, was im Geschäftsjahr 2019/2020 erstmals von allen acht Gesellschaften von Henke-Sass, Wolf zusammen überboten wurde.

Die Aussichten für das aktuelle Geschäftsjahr, das im September beendet wird, seien ebenfalls sehr gut. Bedingt durch den Angriffskrieg in der Ukraine sei der Absatz von veterinärmedizinischen Produkten nach Russland weggebrochen. Das, so Rodgers, habe man aber gut auffangen können.

Wir produzieren für die meisten global führenden Medizintechnikhersteller. Silke Hartmann

Für Außenstehende mag der Erfolg überraschen. Die wenigsten Produkte von HSW werden unter dem eigenen Namen verkauft. Zwar ist Henke-Sass, Wolf bei den starren Endoskopen Weltmarktführer. „Wir produzieren für die meisten global führenden Medizintechnikhersteller“, sagt Silke Hartmann, eine von drei Geschäftsführern, über den „Hidden Champion“, der eine Exportquote von 80 Prozent aufweist.

Grundstein für den heutigen Erfolg war eine Entscheidung von Firmeninhaber Jochen Busch. Dieser hatte Mitte der 1970er-Jahre entschieden, sich auf Endoskope zu spezialisieren. „Ohne den Visionär Jochen Busch wären 100 Jahre Henke-Sass, Wolf nicht möglich gewesen“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Nedzib Ahmic.

„Es war wichtig, auf die Endoskope zu setzen und Sie hatten den Mut, das unternehmerische Risiko einzugehen“, lobte Hartmann. Dabei habe neben dem wirtschaftlichen auch immer das Augenmerk auf den Mitarbeitern gelegen. „Ihre Gäste“, so sagte es Buschle bei der Jubilarfeier, „zeigen, welche Wertschätzung Jochen Busch als Unternehmer, Tüftler, Innovator und Antreiber in der Region Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen genießt“.

Tuttlinger und Berliner Wurzeln werden 1970 vereint

Nach gut 100 Jahren Firmenentwicklung ist HSW auch in Polen sowie China und den USA als den wichtigsten Märkten vertreten. Deutsche Standorte sind Seitingen-Oberflacht, Nörten-Hardenberg, Tuttlingen und Berlin. An der Donau und der Spree liegen auch die Wurzeln des Medizintechnikunternehmens.

Im Jahr 1921 gründete Georg Andreas Henke die gleichnamige Firma, die Injektionsspritzen, Kanülen und Glaszylinder für Spritzen fertigte. 1960 wurde das Berliner Unternehmen Sass, Wolf, das 1922 gegründet worden war, dazu gekauft. Schwerpunkt dieser Firma war die Produktion von Endoskopen.

Drei Jahre nach der Fusion 1973 zu HSW kaufte Jochen Busch die Firma. Das Produktportfolio umfasst neben den medizinischen und technischen Endoskopen, Veterinärprodukte für Injektionssysteme mit und ohne Nadel sowie einfach- oder wiederverwendbare Spritzen.

Diese waren vor allem in der Corona-Pandemie sehr gefragt. Anfragen für Stückzahlen im zweistelligen Millionenbereich habe es für Spitzen gegeben, die in Impfzentren eingesetzt worden sind. Durch den „Spardorn“ habe man den Verlust beim Medikament reduzieren und zusätzlichen Impfstoff aus den Ampullen holen können.

Auch wenn der Baubeginn neuer Firmengebäude noch nicht geklärt ist, werden bald die Bagger bei HSW anrollen. Im Sommer soll am Hauptsitz ein Heiz- und Kältekraftwerk entstehen. Dieses soll im Produktionsbereich für stabile Klimaverhältnisse sorgen.

Betrieben werden kann es mit Gas oder Wasserstoff, wobei das Ziel des Unternehmens sei, in dem Bereich möglichst schnell Co2-neutral zu sein. Dann besteht auch für die Ulme die Chance, die erhoffte Lebensdauer zu erreichen. Die benachbarte Firma steht für die nächsten Jahre auf gesunden Füßen.