Dekanat Tuttlingen-Spaichingen sammelt Spenden für Hochwasser-Betroffene

Das Katholische Jugendreferat Tuttlingen-Spaichingen sammelt im Namen des Dekanats Sachspenden für die Betroffenen der Hochwasserregionen.

„Die Berichte und Bilder erschüttern alle zutiefest und die Gedanken sind bei den Betroffenen der Hochwasserregionen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Jugendreferats. Deshalb wurde kurzerhand eine Sammelaktion für Sachspenden ins Leben gerufen. Die Spenden gehen an eine Notunterkunft in Grafschaft für Familien der betroffenen Region Ahrweiler. Besonders benötigt werden dort Kleidungsstücke, Hygieneartikel, Trinkwasser, Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Babynahrung, Kinderspielzeug, Handtücher und Müllsäcke. Der Transport der Spenden ist für diese Woche vorgesehen.