Defizit der Stadthalle Tuttlingen sorgt für Kritik

Ist die Stadthalle für die Stadt zu teuer? Diese brisante Frage bekam im vergangenen Dezember bei den Haushaltsberatungen erneut Zündstoff. Größtes Argument der Hallen-Kritiker: Der Betrieb macht zu wenig Umsatz aus Tagungs- und Kongressgeschäft. Die Stadthalle beruft sich dagegen auf den Kulturauftrag der Stadt. Änderungen könnte es aber bald geben.

Es war in der Dezembersitzung des Gemeinderats. Schon einige Wochen zuvor hatte Oberbürgermeister Michael Beck angekündigt, dass die Stadt 2015 mit weniger Gewerbesteuereinnahmen rechnet, alle Bereiche müssten sparen. Nur klappte das bei der Stadthalle nicht wie gewünscht. Zu viele Künstler seien bereits gebucht, erklärte Hallen-Geschäftsführer Michael Baur. „Ein Ozeanriese wie die Stadthalle kann nicht so schnell seine Richtung ändern.“

Kritik kommt von der FDP

Das brachte Kritiker auf den Plan: Gemeinderat Hans-Peter Bensch (FDP) forderte in seiner Haushaltsrede, an der Umsatzschraube zu drehen. Klare Zielsetzungen brauche die Halle. Parteikollege und Légère-Hotel-Direktor Dirk Hetzer schlägt schon länger in dieselbe Kerbe: Es brauche mehr umsatzkräftige Kongresse und Tagungen in der Stadthalle, fordert er, auch im Eigeninteresse. Hotels und Gastronomen würden davon profitieren. Stimmen der CDU dringen gelegentlich jenseits der Parteimauern durch – mit ähnlichem Tenor. Kulturliebhaber fürchten dagegen um das Programm.

Zunächst sei die Frage, was unter Tagungen zu verstehen ist, wiegelt Michael Baur ab. Vermietungsgeschäft, das sei eine harte Größe: 150 Mal war ein Saal der Stadthalle 2014 vermietet. Fremdveranstaltungen also, bei denen die Stadthalle den Saal stellt, sich um Organisation und Vermarktung aber nicht kümmert. Zehn Prozent davon waren kulturelle Events, der Rest Versammlungen, Firmentermine, Kongresse. Hinzu kommen 46 Eigenveranstaltungen, die Angerhalle und der Honberg-Sommer sind da noch nicht mit drin. „Das ist für uns kein Rekord, aber ein Spitzenwert“, sagt Baur. Zum Vergleich: 2003 waren es noch 88 Fremdveranstaltungen. Und doch: Im Vermietungsgeschäft war laut Erfolgsplan 2014 eigentlich mehr angedacht.

3,5 Millionen für die Hallen

Ein Blick auf die Bilanzzahlen, eine weitere harte Größe. Inklusive Kredittilgungen und Abschreibungen zahlt die Stadt jedes Jahr etwa 3,5 Millionen Euro bei den Hallen drauf. Dennoch: Die Vorgaben der Stadt erfülle der Betrieb meist sogar über Plan, sagt Baur. Und zu den Vorgaben, da gehört auch der Kulturauftrag – Theaterproduktionen, Opern, Klassik. Im vergangenen Jahr waren Größen wie Angelika Kirchschlager da. In dem Geschäft gilt ohnehin: „Kultur ist Zuschussgeschäft.“

Kulturauftrag, diesen Begriff kann wiederum Dirk Hetzer nicht mehr hören. Bei der Eröffnung des Légère-Hotels seien Kooperationen mit der Halle geplant gewesen, erinnert er. Davon spüre er nach zwei Jahren wenig. „Es ist doch unglaublich, dass Tuttlingen als Weltzentrum der Medizintechnik keinen einzigen Ärztekongress hat.“ Da wäre weit mehr möglich, glaubt er, „aber dafür ist Tuttlingen zu unbekannt“. Erst kürzlich habe er sich in Abstimmung mit der Halle für eine Veranstaltungsreihe eines Automobilkonzerns beworben – abgelehnt, aber kein Grund zur Sorge, meint Hetzer. „Man muss es einfach immer wieder probieren, damit wir überhaupt wahrgenommen werden. Irgendwann funktioniert es dann.“ Klinken putzen eben.

Ähnlich sieht das Stadthallen-Gastronom Günter Kummerländer, auch aus Eigeninteresse. Kulturveranstaltungen liefen je nach Besucherzahl mal mehr, mal weniger gut. Tagungen mit festen Teilnehmerzahlen könne er besser planen. Hetzer und Kummerländer fordern deshalb eine bessere Koordination, nicht nur ihrer beiden Häuser: „Hotels, Gastronome und Stadthalle müssen in Tuttlingen an einen Tisch.“

Bessere Koordination, das kann sich auch OB Michael Beck vorstellen. Als Vorsitzender des Betriebsausschusses der Tuttlinger Hallen wünsche er sich durchaus „mehr Veranstaltungen wie den Parteitag der Grünen“, und das liegt kaum an der Parteicouleur. Dennoch: „Wir haben den Kulturauftrag im Fokus“, betont er, von Veranstaltungen wie dem Literaturherbst wolle er nicht abrücken. Ohnehin sei die Ausrichtung der Halle im Wesentlichen Sache des Gemeinderats.

Personal fehlt

Das betont auch Michael Baur. Auf stärkeres Vermietungsgeschäft sei der Hallen-Betrieb nicht ausgerichtet, „das können wir personell gar nicht stemmen“. Zwei Leute kümmern sich bei der Stadthalle um die Vermietungen, zusätzliches Geschäft bedeute da auch zusätzliche Personalkosten. Zudem seien die Säle der Halle nicht für jede Veranstaltung geeignet, bei kleineren sei das Légère-Hotel mit den eigenen Tagungsräumen sogar Konkurrenz und bei Großveranstaltungen reichten die Hotelbetten in Tuttlingen oft nicht aus. Hinzu kommen 2015 Kürzungen von 43 Prozent allein im Marketing-Budget der Hallen – fatal für Werbemaßnahmen.

Dennoch soll die Sparte Vermietung bei der Halle gestärkt werden, da sind sich Beck und Baur einig. Nur wie stark und in welcher Form, das ist bislang noch fraglich. Und fraglich ist auch, welche Konsequenzen ein personeller Wechsel in der Stadtverwaltung dabei haben könnte: Mitte des Jahres geht die Leiterin des Kultur- und Sportamts, Brigitte Breinlinger, in den Ruhestand. Im Gespräch, so heißt es, sei auch ein interner Wechsel. OB Beck will dazu bislang jedoch nichts sagen.

Hallen in Zahlen

Die Tuttlinger Hallen sind ein Eigenbetrieb der Stadt, zu dem die Stadthalle und die Angerhalle in Möhringen gehören. Für 2015 rechnen die Hallen laut Plan mit einem Verlust von 3,475 Millionen Euro. Davon sind 1,2 Millionen Kredittilgungen für die Stadthalle, die 2002 für etwa 27 Millionen Euro gebaut wurde. 895000 Euro sind Abschreibungen. Der Rest, um die 1,4 Millionen, ist das jährliche Defizit aus dem laufenden Betrieb. Dabei schlägt die Stadthalle mit etwa 900 000 Euro, den Rest teilen sich Honberg-Sommer (um die 250 000 Euro), Angerhalle und Ticketbox. Allein das Personal, 20 Stellen, kostet mehr als eine Million. Zum Vergleich: Auch bei den Tuttlinger Bädern gibt es jährlich ein Minus, 2013 waren es 1,8 Millionen. Hier springen die Stadtwerke mit ihrem Gewinn ein.