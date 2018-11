Ein Holzofen hat am Montagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in der Ludwigthaler Straße ausgelöst. Der Ofen hatte in einer Wohnung für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Den Bewohner konnten die Kräfte der Feuerwehr gerade noch rechtzeitig aus aus der verqualmten Wohnung retten, sodass dieser unverletzt blieb. Die Einsatzkräfte schafften den Ofen ins Freie und befreiten die Wohnung mittels Druckbelüftung vom Rauch.