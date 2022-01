DAV Tuttlingen pflanzt Bäume fürs Klima

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Pflanzaktion hat es zu Beginn des Winters am Honberg gegeben: Vertreter der Sektion Tuttlingen des Deutschen Alpenvereins (DAV) pflanzten gemeinsam mit der Stadtgärtnerei acht Obstbäume beim „Streuobstlehrpfad Honberg“ ein.

Das wichtige Thema der Klimaneutralität und die Frage „Wie spart man CO2 ein?“ beschäftigt auch den Deutschen Alpenverein immer mehr. Bei der bundesweiten Hauptversammlung im vergangenen Herbst in Friedrichshafen hatten rund 360 Delegierte ein klares Zeichen gesetzt: Bis zum Jahr 2030 will der größte Bergsportverband der Welt klimaneutral sein. Mit dem Vorsitzenden Klaus Pfitscher, Schatzmeisterin Kerstin Holschuh und Schriftführerin Evelin Isbrecht waren dabei auch drei Vertreter der Sektion Tuttlingen vor Ort.

Auch in der Tuttlinger Sektion beschäftigt man sich bereits seit längerem mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. So entstand die Idee, statt der jährlichen Geschenkkörbe für die Jubilare das entsprechende Geld in ein konkretes Projekt fließen zu lassen. Der „Streuobstlehrpfad Honberg“ auf dem Honbergrücken ist bis dato ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Tuttlingen, des BUND und der Lokalen Agenda 21. Künftig möchte sich auch die Tuttlinger DAV-Sektion gerne daran beteiligen.

In Kooperation mit dem Grünplanungsamt der Stadt Tuttlingen schwangen die beiden DAV-Vertreter Gunter Müller (Naturschutzreferent) und Norbert Münch (Geschäftsstelle) gemeinsam mit der Stadtgärtnerei die Schaufeln. Acht Obstbäume wurden eingepflanzt – teilweise dort, wo alte Bäume kaputt gegangen waren. So ist das Ziel des Tuttlinger Obstlehrpfades, dafür zu sorgen, dass auch alte und seltene Obstsorten nicht in Vergessenheit geraten. Und für den Tuttlinger DAV zudem wichtig: Jeder einzelne Baum bindet CO2.