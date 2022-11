DAV Tuttlingen bedankt sich bei seinen Aktiven

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Umtrunk und einem Abendessen hat sich der Vorstand des DAV Tuttlingen bei seinen Tourenführern und seinem Aufsichtsteam der Kletterhalle bedankt. Gemeinsam waren die meisten Teilnehmer von Tuttlingen aus durch den Wald zur Braunwurzhütte in Wehstetten gewandert. Dort empfing Wirtin und Kräuterpädagogin Martina Braun die Wanderer und servierte Kokos-Kürbiscremesuppe, Würstchen und frisches Brot. Auch der berühmte Braunwurzschnaps durfte nicht fehlen.

Rund 80 Veranstaltungen hat es in der Tuttlinger DAV-Sektion im Jahr 2022 gegeben: Vom Familien- und Seniorenprogramm über Wanderungen, Hoch- und Skitouren bis hin zu Kletter- und Gletscherkursen. Vier Mal pro Woche ist zudem die Kletteranlage unter dem Dach der Sporthalle der Ludwig-Uhland-Realschule geöffnet.

Das Programm für das Jahr 2023 wird den Mitgliedern ab Mitte Dezember per Post zugeschickt. Doch auch Nicht-Mitglieder haben Zugriff darauf und dürfen sich fürs Programm anmelden: Das neue Veranstaltungsheft liegt ebenfalls ab Mitte Dezember in der DAV-Geschäftsstelle, Waaghausstr. 16 in Tuttlingen, aus oder kann auch online unter www.dav-tuttlingen.de eingesehen werden.