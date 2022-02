DAV-Tourengeher besteigen den Silberen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Nebel gestartet, zur Sonne aufgestiegen: Acht Skitourengeher des DAV Tuttlingen haben unter der Leitung von Jörg Dufner gemeinsam den Silberen (2319 m) im schweizerischen Kanton Schwyz bestiegen.

1200 Höhenmeter galt es bis zum Gipfel zu bewältigen. Von Richisau ging es zunächst auf der schneebedeckten Pragelpassstraße stetig bergan, bis ein steileres Waldstück in Richtung Butzen folgte. In offenem Gelände ging der Aufstieg weiter, vorbei an kleinen Felswänden und durch eine kleine Rinne. Der Weg war dank Beschilderung und Spuren der anderen Skibergsteiger problemlos zu finden. Leider gab der Nebel immer nur kurz den Blick frei und die Felsformationen dieser einzigartigen Karstlandschaft blieben meist verborgen.

Nach etwa vier Stunden erreichten die Tourengeher das Gipfelplateau des Silberen. Pünktlich zum Vesper rissen die Wolken auf und die Sonne kam hervor. Die Gruppe wurde mit einem herrlichen Rundblick vom Gipfel belohnt.

Bei guten Schneeverhältnissen genossen die Tourengeher eine schöne Abfahrt. Zurück an der Passstraße beschloss man deshalb spontan, nochmals einen kleinen Gegenanstieg in Kauf zu nehmen, um in den Genuss einer weiteren Abfahrt zu kommen.