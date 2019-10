Dauerfeuer unter die Gürtellinie

(schn) - Der derbe Humor des bayrischen Brachial-Comedians Bembers hat rund 60 Zuhörer am Freitagabend in der Möhringer Angerhalle in Wallung gebracht. Dabei nahm er kein Blatt vor den Mund und holte nonstop zu humoristischen Tiefschlägen weit unter die Gürtellinie aus.

Schon bei seinem ersten Besuch in der Sauna denkt Bembers nur an das eine, schonte dabei aber die bildreiche Fantasie seines Publikums. In Stichworten in etwa so: Gruppenkopulationen, Genitalpiercings, unansehnliche primäre Geschlechtsmerkmale. Und das malte Bembers dem Möhringer Publikum dann auch farbenfroh aus. Die feine Klinge des Humors war an diesem Abend nicht eingeladen. Immerhin nennt Comedian Bembers seine Gangart „Hardcore Comedy“. Wer’s mag, war in der Angerhalle am richtigen Ort.

Bembers stellte zudem seine technischen Kenntnisse unter Beweis, denn wer ein Penispiercing mit einem Rasensprenger vergleicht, muss tief in die Materie eingetaucht sein. „Wenn der pissen muss, ist das wie bei einem Rasenspreng-System.“ Der Saal lachte. Bei Bembers bekommst du das, wofür man bezahlt hat.

In Rosenheim sei er wegen eines Gags, in dem der Papst und eine Tätowierung involviert waren, knapp an einer „Steinigung“ vorbeigekommen. Auch diesen Gag wollte er seinem Publikum in Möhringen nicht ersparen. Weil der Saal dort fast leer blieb, fragt er sich: „Gibt es was Wichtigeres als den Bembers oder steht der Seehofer oben am Marktplatz und onaniert?“

Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, denn Bembers war selbst auf den Trichter gekommen: Er brauchte eine Anti-Aggressions-Therapie. Gefunden hat er die passende in Jamaika – mit dem Inhalieren von Heilkräutern. „Nach der dritten Anwendung bin ich gelaufen wie auf dem Mond mit einem Permanentgrinsen.“ Außerdem wusste er bei der Verkehrskontrolle genau, dass er keinen „Dreck am Stecken“ habe. Die Pointe darf man sich an dieser Stelle selbst ergänzen. Sagen wir mal so: Steilvorlage für Bembers-Fans. Egal wie bizarr Bembers Auftritt auch war, der Comedian schaffte es mit seinem Programm „Alles oder Schaf!“, seine Zuhörer zu unterhalten.