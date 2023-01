Das waren die ungewöhnlichsten Polizeieinsätze 2022

Ruhestörungen, Unfälle, Einbrüche – die Polizei hat stets viel zu tun. Dabei gibt es für die Beamten immer wieder einige ungewöhnliche und durchaus spektakuläre Einsätze.

Einfach mal im Zug die Notbremse gezogen

Was tun, wenn die Bekannten noch auf dem Bahnsteig stehen, der Zug aber bereits die Türen geschlossen hat und gerade aus dem Bahnhof abfährt? Eine 26-Jährige, die sich am Tuttlinger Bahnhof in einem Zug befand, wusste sich zu helfen: Kurzerhand zog sie die Notbremse und zwang den Zug zum Stopp.

Warum diese Idee alles andere als brillant war und warum die Polizei anrückte, lesen Sie hier.

Großeinsätze alias Actionfilm bei der EnBW

Die Szenen hätten einem Actionfilm entspringen können: Gleich zwei Mal hielt das Energieversorgungsunternehmen EnBW in Tuttlingen dieses Jahr die Polizei auf Trab. Im Mai jagten Polizisten einen Einbrecher per Hubschrauber, im Herbst umstellten bewaffnete Einsatzkräfte das Gebäude.

Was rund um die EnBW los war, lesen Sie hier und hier.

Das Auto als Rammbock

Ein Auto als Rammbock – und das während eines nächtlichen Stromausfalls: Ein technischer Defekt in einer Stromleitung legte in einer Juninacht Spaichingen und Aldingen lahm. Welch guter Zeitpunkt, dachten sich offenbar ein paar Einbrecher – und machten sich prompt ans Werk. Gleich drei Mal versuchten sie, einzubrechen. Was genau passiert ist und warum sie dennoch scheiterten, lesen Sie hier