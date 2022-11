Das war der wärmste Oktober seit Messbeginn

Der diesjährige Oktober war richtig warm – da macht auch Tuttlingen keine Ausnahme. Er geht laut unserem Wetterexperten Jürgen Hieber als wärmster Oktobermonat seit Beginn der Wetteraufzeichnung in die Wettergeschichte ein.

Er präsentierte sich komplett frostfrei und bot neben einem sehr milden Monatsverlauf auch noch die wärmste dritte Oktoberdekade aller Zeiten. Es gab sogar noch den 80. Sommertag in diesem Jahr zu verzeichnen. Der erste Frosttag lässt dagegen noch auf sich warten und die Natur erlebt in diesem Jahr eine außergewöhnlich lange Vegetationsperiode.

Mit einer Durchschnittstemperatur von 12,3 Grad Celsius (Vorjahr 7,2 Grad) lag der Oktober deutliche 3,3 Grad über dem Monatsmittel der letzten 30 Jahre (1991 – 2020) und sogar 5,1 Grad über dem letztjährigen Wert. Am kältesten fiel dagegen der Oktober 1997 mit dem absolut tiefsten Mittelwert von nur 2,0 Grad aus. Den bislang wärmsten Oktober gab es im Jahr 2006 mit einem Monatsmittel von 12,1 Grad, doch dieser wurde nun überboten. Die höchste Temperatur wurde mit 25,1 Grad (Vorjahr 23,0 Grad) am 17. erreicht, was auch der bisher 3. spätestes Sommertag war. Noch spätere Sommertage gab es nur noch am 19.10.2012, sowie am 25. und 26.10.2006. Die tiefste Temperatur lag bei +2,3 Grad (Vorjahr -3,0 Grad), gemessen am 04. des Monats. Ein Blick ins Archiv verrät, in Oktober 1997 wurde mit -8,1 Grad die bislang kälteste Oktobertemperatur gemessen. Der höchste Oktober-Wert lag dagegen bei 26,6 Grad, welcher am 14.10.2018 unter starker Föhnströmung registriert wurde. Es gab 13 Tage mit über 20 Grad, soviel wie noch nie zuvor.

Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 64,4 L/qm (Vorjahr 25,2 L/qm) fiel der Oktober etwas zu trocken aus und erreichte 88,7% (Vorjahr 34,7%) der normal üblichen Niederschlagsmenge. Zum Vergleich, die bisherigen Rekordwerte seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung im Jahr 1890 liegen bei 174,9 L/qm im Jahr 1986 und bei nur 1,0 L/qm im Jahr 1943. Die höchste Tagesniederschlagsmenge gab es am 16. mit 16,2 L/qm (Vorjahr 6,6 L/qm). An 10 Tagen (Vorjahr 12 Tage) fiel Niederschlag in Form von Regen.

Der Wind war im Oktober kein großes Thema und meist schwach bis mäßig unterwegs. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 2. mit 50,4 km/h (Windstärke 7) erreicht. (Vorjahr 68,4 km/h – WS 8).

Mit 141,9 Sonnenstunden (Vorjahr 174,1 Std.) schien die Sonne im Oktober überdurchschnittlich. Sichtlich weniger Sonnenschein gab es 1993 mit nur 52,0 Stunden, den meisten Sonnenschein konnte dagegen das Jahr 1994 mit 188,0 Sonnenstunden verbuchen. Nebel gab es an 6 Tagen (Vorjahr 10 Tage), Gewitter gab es keine (Vorjahr ebenfalls keine).