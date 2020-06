Das Wandern ist jetzt wieder eine Lust

Von Aalener Nachrichten

Das Aalener Textilunternehmen Lindenfarb hat erneut einen Insolvenzantrag gestellt. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit. Demnach soll der Antrag bereits am Dienstag, 9. Juni, gestellt worden sein. Der Geschäftsbetrieb laufe vollumfänglich weiter. Die rund 240 Mitarbeiter sollen über das Insolvenzgeld abgesichert werden.

Weiter heißt es, dass das Amtsgericht Aalen diesem am Dienstag, 16. Juni, stattgegeben und somit ein vorläufiges Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet habe.