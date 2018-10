Ob beim Vaterunser auf Kisuaheli oder bei Titeln von Stevie Wonder: Die eingangs besungenen „Good Vibrations“ sind den ganzen Sonntagabend lang durch die Luft geschwirrt, während der „Etwas Andere Chor“ (EAC) in der Angerhalle sein Jahreskonzert präsentiert hat.

Als Gäste mit veritablem Glamour-Faktor haben die hinreißenden (Boden)-See-Sisters (mit zwei „Brothers“) obendrein noch zu einem Spaziergang durch den Swing der 1940er-Jahre eingeladen.

Was als Versuchsballon vor 26 Jahren begann, ist inzwischen als „EAC“ zu einem der erfolgreichsten VHS-Kurse geworden. Joachim Brenn leitet den Chor seit der ersten Stunde, und unter den Sängern gibt es ebenfalls wenig Fluktuation. Auch im 26. Jahreskonzert nochmals an Leistung zuzulegen, ohne dabei Singfreude einzubüßen – das darf schon als Phänomen bezeichnet werden. Die Stimmen haben sich im Lauf der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Erstaunlicherweise scheinen sie dabei aber nicht zu altern. Selbst der Sopran klingt frisch wie ehedem.

Auch in diesem Konzert tragen die zehn Sänger und 15 Sängerinnen ihr Repertoire von Pop über Jazz bis zum Volkslied in präziser Vielstimmigkeit (beinahe) auswendig und größtenteils a cappella vor. Sie swingen munter zu Stevie Wonders „Sunshine of My Life“, intonieren voller Hingabe „MLK“, U2s Schlaflied für Martin Luther King, oder zaubern augenzwinkernd zur gescatteten Morgentoilette Requisiten wie Brauseköpfe und Riesenzahnpasta hervor.

Von Auftritt zu Auftritt an Sicherheit gewinnen die Sänger selbst im nicht eben eingängigen, im Fünf-Achtel-Takt gesetzten „Die Gedanken sind frei“. Die ähnlich komplexen rhythmischen Herausforderungen in Stings „Straight to My Heart“ bewältigen sie genauso wie die zauberhaft stimmlich nachgezeichneten Schmetterlingstänze in Rajatons „Butterflies“.

Beim Titelsong zum Martin-Luther-Film „Selma“ unterstützt Dagmar Egger noch den Chor als stimmgewaltige Solistin – um wenig später gemeinsam mit ihren wahlverwandschaftlichen (Boden)-„See-Sisters“ Janine Firges und Siggi Juhas und den „Brothers“ Lothar Binder (Gitarre) und Hartmut Heinzelmann (Bass) die swingenden 1940er-Jahre live auf die Bühne zurückzuholen.

Schon die blütenverzierten Hochsteckfrisuren und die Marlene-Dietrich-Hosen, unter denen rote Pumps hervorblitzen, verbreiten Hollywood-Glamour. Jede der drei Frauenstimmen ist in hohem Maße Solo-bewährt – und fügt sich doch mit den anderen zu perfekten Harmonien im Stil der Andrew-Sisters. Unter „echte“ 40er Jahre-Hits wie „Bei mir bist du schoen“ „Diamonds Are a Girl‘s Best Friend“ oder „You Don’t Mean aThing“ schmuggelt das Quintett allerdings munter und kaum merklich „Kuckuckseier“ aus ganz anderen Epochen: so verblüfft plötzlich Lordes Pop-Song „Royals“ aus dem Jahr 2013 genauso im Gipsy-Swing wie „la Vie en Rose“.

Auch Blondies „Heart of Glass“ ist im „Swing-Gewand“ nicht auf Anhieb als Pop-Hit aus dem Jahr 1979 zu verorten. Wohldosierte Soli der „Brüder“, kecke Ansagen und eine stil-echte Choreografie perfektionieren den Auftritt der putzmunteren „Girl Group“.

Dass beim gemeinsamen ausgelassenen Finale mit „Boy from New York City“ von Manhattan Transfer und „Mister Sandman“ Chor und Gäste vor Temperament nur so sprühen, kommt nicht überraschend und löst Beifallsstürme aus.