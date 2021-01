Das Tuttlinger Neujahrsbaby heißt Nele

Das Klinikum Landkreis Tuttlinigen hat ein Neujahrsbaby: Um 3.38 Uhr am Neujahrstag 2021 kam die kleine Nele im Gesundheitszentrum Tuttlingen auf die Welt. Sie war bei ihrer Geburt 3260 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Ihre Eltern sind Elina und Andreas Friesen.

Im Klinikum Landkreis Tuttlingen kamen im Jahr 2020 insgesamt 983 Kinder auf die Welt, so viele wie noch nie. 510 waren Mädchen und 473 Jungen. Außerdem gab es vier Zwillingsgeburten. Der neue Geburtenrekord übertrifft die Geburten vom Jahr 2019, in dem es 960 Babys waren, und auch 2018, als es 936 Babys waren. 70 Prozent der Babys kamen auf natürlichem Weg auf die Welt, die anderen wurden per Kaiserschnitt geholt.

Beim Thema Geburtsgewicht haben die Jungs die Nase vorn: 6,3 Prozent der Jungen waren schwerer als 4000 Gramm, bei den Mädchen waren es nur 3,2 Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums. Nele war mit ihrem Gewicht von 3260 Gramm in der Gewichtsgruppe, die im Tuttlinger Kreißsaal statistisch am häufigsten vorkommt.

Die Besuchsregeln in Zeiten von Corona haben viele Eltern besorgt auf die Geburt ihres Kindes blicken lassen. Aktuell ist es am Gesundheitszentrum Tuttlingen aber weiterhin für die Partner erlaubt, bei der Geburt ihres Kindes dabei zu sein – auch bei einem Kaiserschnitt. Sie dürfen außerdem die Mutter und Kind auf die Wochenstation begleiten. Wenn ein Familienzimmer gebucht wird, dürfen die Partner auch länger bei Mutter und Kind bleiben. Kreißsaalführungen können aufgrund der aktuellen Lage leider weiterhin nicht angeboten werden.