Das Tuttlinger Krankenhaus ist an der Belastungsgrenze

Land unter bei den Krankenhäusern: Die Kliniken des Gesundheitsverbunds Konstanz sind seit Montagabend im Notbetrieb. Am Dienstag dann meldete das Schwarzwald-Baar-Klinikum einen massiven Zulauf an Notfallpatienten. Und Tuttlingen? „Wir sind an der Grenze der Belastungsfähigkeit“, sagt Krankenhaus-Geschäftsführer Sebastian Freytag.

Da kommt einiges zusammen

Wie in den Nachbarkreisen auch, kommt in Tuttlingen einiges zusammen. „Wir stellen in den letzten 14 Tagen einen allgemein verstärkten Zustrom an Patienten in unserer Zentralen Notaufnahme fest“, so Aline Auer, Pressesprecherin des Klinikums Tuttlingen. Dazu kommen wieder steigende Corona-Zahlen und Influenza.

Die größte Ursache für die Schwierigkeiten seien aber die Mitarbeiter. „Wenn wir beim Personal einen für die Jahreszeit üblichen Krankenstand hätten, würden wir gut zurechtkommen.“ Darauf weist der Geschäftsführer hin. Doch vor allem viele Grippefälle bei den Mitarbeitern haben einen starken Anteil daran, „dass wir diese Woche am Kämpfen sind“. Und nicht zuletzt die Tatsache, dass das Tuttlinger Klinikum seit rund zwei Wochen immer wieder Anfragen aus den überlasteten Nachbarkreisen Konstanz und Schwarzwald-Baar bekommt, die Patienten verlegen wollen.

„Andersherum haben wir selbst auch in den letzten Tagen verstärkt Schwierigkeiten, Patienten, die wir aufgrund ihres speziellen Krankheitsbildes nicht bei uns im Haus behandeln können, in große Kliniken zu verlegen“, erklärt Auer. Denn diese hätten auch keine Kapazitäten.

Andere ziehen die Notbremse

Der Gesundheitsverbund Konstanz hatte am Montagabend auf die Probleme reagiert und einen Aufnahmestopp für die Klinik in Radolfzell verhängt. Dieser gilt zunächst bis 28. Dezember. Mit sofortiger Wirkung wurden in Konstanz und Singen bis auf Weiteres planbare Behandlungen in großem Umfang verschoben, soweit dies medizinisch verantwortbar ist.

Im Grunde zieht das einen Domino-Effekt nach sich. Kommt die eine Klinik unter Druck, steckt sie die nächste an. So verweist das Schwarzwald-Baar-Klinikum (Villingen-Schwenningen und Donaueschingen) darauf, „dass wir teilweise dazu gezwungen sind, Patienten aus anderen Regionen aufzunehmen, weil sie von den dortigen Krankenhäusern nicht versorgt, sondern abgewiesen werden“.

Das, verbunden mit der aktuellen Krankheitswelle, die auch dort viele Beschäftigte treffe, führe zu einer angespannten Lage. Auch im SBK werden teils geplante Eingriffe verschoben. In der Notaufnahme müssen weniger dringliche Fälle mit sehr langen Wartezeiten rechnen.

Stille Nacht oder Arbeiten?

Klar ist: Auch in Tuttlingen darf nun nichts mehr obendrauf kommen. Mit Blick auf die anstehenden Feiertage und die Urlaubswünsche vieler Mitarbeiter gestaltet sich dieser Wunsch schwierig. Freytag: „Bisher wollen wir daran festhalten, dass Mitarbeitende so, wie sie es geplant haben, ihre freien Tage nehmen können.“ Im Bereich der Pflege hänge es aber davon ab, wie sich die Patientenzahlen entwickeln.

Wie im Sommer soll es nicht mehr werden

Das Klinikum Tuttlingen versucht mit allen Mitteln, eine Situation wie Mitte des Jahres, als die gesamte Notaufnahme für 24 Stunden abgemeldet werden musste, zu vermeiden. Die Zahl der Patienten war über Wochen hinweg massiv gestiegen, dazu kam die Urlaubszeit. Viele Mitarbeiter hatten Ferien. Diese hohen Patientenzahlen seien wieder leicht zurückgegangen.

„Wichtig ist, den Abfluss aus der Notaufnahme so zu organisieren, dass sich die Menschen dort nicht stauen“, sagt der Geschäftsführer. Deshalb sei man vor allem in den inneren Abteilungen „sehr konsequent mit Entlassen“. An erster Stelle stehe aber, dass die Personalausstattung gesichert sei, vor allem beim ärztlichen Personal. Dafür müssten andere Leistungsbereiche gegebenenfalls zurückgefahren werden.

Grippewelle zeigt viele Auswirkungen

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum weist darauf hin, dass es derzeit mit vielen Fällen von Influenza und Atemwegserkrankungen zu tun hat. Die Grippewelle zeige weitreichende Auswirkungen, „Patienten leiden zum Beispiel unter Kreislaufversagen, Knochenbrüchen als Folge von Stürzen sowie Austrocknung des Körpers“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Krankenstand bei den Mitarbeitern liege zudem bei etwa 50 Prozent mehr als sonst üblich um diese Jahreszeit.