Das Tuttlinger Klinikum nimmt vorübergehend keine Notfälle mehr auf

Bußgelder für nicht geimpfte Mitarbeiter:

Etwa 150 bis 170 Beschäftigte in Arztpraxen und Einrichtungen wie Pflegeheimen und dem Krankenhaus im Kreis Tuttlingen, die nicht geimpft sind, müssen in den kommenden Wochen mit Bußgeldbescheiden rechnen. Höhe: 300 Euro. Darauf wiesen Landrat Stefan Bär und Sozialdezernent Bernd Mager in einer Pressekonferenz am Donnerstag hin.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt seit März. Zum Stichdatum waren dem Landratsamt 384 nicht immunisierte Mitarbeiter von gesundheitlichen Einrichtungen genannt worden. Von diesen seien mittlerweile 76 – rund 20 Prozent – vollständig geimpft, andere hätten einen Genesenen-Status. 30 Personen hätten ihren Beruf aufgegeben. An die anderen Beschäftigten hat das Landratsamt einen Anhörungsbogen verschickt und von den meisten auch Antwort erhalten. „Nun stellt sich die Frage, wie wir damit umgehen“, so der Landrat. Zunächst werden Bußgeldandrohungen versendet. Wenn es weiterhin keine nachvollziehbare oder gar keine Erklärung gebe, warum sich die Mitarbeiter nicht impfen lassen, werde ein Bußgeld von 300 Euro erhoben. Der Landrat sprach dabei von Einzelfallprüfungen. Ein Betretungsverbot, was einem Berufsverbot gleich kommt, „ist für uns das letzte Mittel“, sagte der Landrat. Das bringe massive Personalengpässe mit sich. „Wir hoffen sehr, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht über den 31. Dezember nicht verlängert wird“, machte Mager klar.

Denn nun rückt ein anderer Impfstatus in den Fokus: die Masernimpfung. Das Gesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten die Masern-Impfungen vorweisen müssen. Gleiches gilt für Lehrer, Erzieher aber auch Beschäftigte in Gemeinschaftseinrichtungen wie Flüchtlingsunterkünfte. „Das ist seit März 2020 aktuell, aufgrund von Corona gab es aber immer wieder Verschiebungen“, so John Paul Fobiwe, Leiter des Gesundheitsamts. Damit sei nun Schluss, die Kontrollen sind angeordnet. Im Kreis Tuttlingen will man das im Herbst angehen, wohl wissend, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen. Das Landratsamt hat eine Arbeitsgruppe für die rechtlichen und medizinischen Prüfungen eingerichtet. Man sei in Kontakt mit Schulen und Kindergärten. Fobiwe: „Konkret müssen uns die Einrichtungsleiter melden, wenn Personen in diesen Einrichtungen nicht geimpft oder immunisiert sind.“ (iw)