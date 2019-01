Das soll sich in Nendingen 2019 verändern

Fußgängerüberweg, Kindergarten und Ortsmitte. Der Ortschaftsrat Nendingen hat sich in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr mit der Umsetzung und Planung des Ortsentwicklungskonzepts und weiteren Maßnahmen für 2019 beschäftigt. Ein Überblick.

Gestaltung Ortsmitte

Noch in diesem Monat soll das Pfullinger Planungsbüro Citiplan mit dem Gestaltungsleitbild der Ortsmitte beauftragt werden. Die Erstellung einer städtebaulichen Studie für den Latschari-Platz und das Hanneles-Areal ist für das zweite Halbjahr vorgesehen. Die Gestaltungsplanung des Rathausvorplatzes soll im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung im kommenden Jahr erfolgen. Rat Klaus Braun betonte, dass die Verschönerung der Fläche, auf der das Haus abgerissen wurde, ohne größere finanzielle Mittel bis zur Gestaltung des Rathausvorplatzes umzusetzen sei.

Kindergarten Nendingen

Die Planungen der Außenfläche für den städtischen Kindergarten sollen im ersten Halbjahr begonnen werden. Angedacht ist unter anderem eine kombinierte Spielfläche für Kindergarten und Öffentlichkeit, die die Mitglieder des Ortschaftsrats während der Sitzung skeptisch diskutierten. Konkrete Vorschläge gibt es bislang nicht. Am 5. Februar findet um 17.30 Uhr dazu ein Bürgergespräch mit Nutzern des Kindergartens und den Anwohnern sowie der Tuttlinger Grünplanung im Kindergarten statt.

Rundweg um Nendingen

Das mit großer Bürgerbeteiligung erstellte Ortsentwicklungskonzept sieht einen Rundweg um Nendingen vor. Stadt, Ortschaftsrat und Bürger sollen diesen Rundweg mit einem bereits vorhandenen Angebot konzipieren. Ein Bürgerspaziergang ist Mitte dieses Jahres geplant. Laut Wirtschaftsförderer der Stadtverwaltung Tuttlingen, Simon Gröger, könnte der Rundweg mit Beschilderung Ende dieses Jahres stehen.

Fußgängerüberweg

Nachdem vor wenigen Monaten bei der Bushaltestelle „Hirsch“ ein Fußgängerüberweg geschaffen wurde, sei ein zweiter auf Höhe der Bäckerei geprüft worden. Dieser habe sich aber „zum aktuellen Zeitpunkt als nicht umsetzbar“ erwiesen, so Gröger. Die Einrichtung soll im Laufe des Jahres nochmals überprüft und dann im Ortschaftsrat ergebnisoffen diskutiert werden.

Bebauung Mühlheimer Straße Für mehrere Freiflächen entlang der Ortsdurchfahrt wie die Mühlheimer Straße 106 bis 110, erarbeitete Citiplan einen technischen Rahmenplan für eine mögliche Neubebauung. Dieser werde in den kommenden Wochen überprüft. Das Büro ist derzeit auch mit einem städtebaulichen Entwurf für die Freifläche beim Gasthaus „Adler“ beauftragt. Ebenso soll in diesem Jahr auch die Sicherung der Nahversorgung im Ort nicht vernachlässigt werden, worauf die Stadt großen Wert lege.

Die Finanzmittel für die Umsetzungen der Maßnahmen in 2019 seien im Haushaltsplan berücksichtigt. Die finanziellen Möglichkeiten für die weiteren Maßnahmen in den Folgejahren würden in Kürze mit der Kämmerei besprochen werden.

Der Ortschaftsrat stimmte diesem Bericht zur Umsetzung des Ortsentwicklungskonzept in der Sitzung einstimmig zu.

LKW-Verbot

Ortsvorsteher Franz Schilling gab zudem bekannt, dass das LKW-Verbotsschild, das das Rechtsabbiegen von der Bräunisbergstraße in die Straße „Bei der Kapelle“ Richtung Bräunisberg verbietet, bestehen bleibt. Laut Schilling schlage die Stadt vor, dass Lastwagen geradeaus weiter Richtung Ursental fahren, dort umdrehen und somit aus entgegengesetzter Richtung kommend als Linksabbieger in die Straße „Bei der Kapelle“ fahren.

Weg wird erweitert

Aufgrund des LKW-Verbotsschildes und um die Erschließung des neuen Baugebiets zu ermöglichen, erweitert die Stadt den Weg zwischen dem Baugebiet „Unter dem Hägle 1“ und dem künftigen Baugebiet „Unter dem Hägle 2“. Das bedeutet Aufatmen für son manche Anwohner. Denn: Diese befürchteten, dass aufgrund des Verbotsschildes und einer fehlenden alternativen Zufahrt für die Erschließung der Fläche, der Schwerlastverkehr durch ihren ohnehin schon beengten Straßenabschnitt fahren müsse (wir berichteten). Dem soll die Erweiterung entgegenwirken.

Nachbarschaftshilfe

Der neugegründete Nachbarschaftshilfeverein registriere derzeit mehr als 80 Mitglieder, ist in der Heimatstube untergebracht und möchte nun einen Abstellraum im Rathaus als Büroraum nutzen, um das Tagesgeschäft abzuwickeln. Der Vorsitzende des Vereins, Klaus Braun, bat deshalb darum, dass Ortsverwaltung und Ortschaftsrat diese Bitte zu prüfen.