Das sind die Aufreger des Jahres im Kreis Tuttlingen

Wie bitte?! Jedes Jahr gibt es Geschichten, die kann man gar nicht glauben. Auch wenn einem beim Lesen nicht gleich Zeitung, Tablet oder Handy aus der Hand fallen, manchmal ist es einfach zu kurios, zu unglaublich – oder einfach zu erschreckend, um wahr zu sein. Ist es dann aber doch. Unsere Aufreger des Jahres im Kreis Tuttlingen.

Ein Feuerteufel wütet im Kreis Tuttlingen

Es ist Mitte August, als der Schrecken vieler Feuerwehrleute wahr wird: Unbekannte zündeln im Kreis Tuttlingen und im angrenzenden Schwarzwald-Bar-Kreis. Zuerst brennt eine Scheune in Ippingen, dann in Neuhausen, wenig später in Hochemmingen. Kleinere Brände folgen, im September dann ein Großbrand auf einem Trossinger Bauernhof, bei dem 100 Rinder sterben. Wer tut so etwas? Am 15. Dezember nimmt die Polizei zwei Männer fest – doch sind damit wirklich alle Schuldigen gefasst?

Welche Fragen noch offen bleiben, lesen Sie hier.

Ein Lkw-Auflieger brannte im Herbst in Tuttlingen. Teil der Brandserie, für die zwei Männer verantwortlich sein sollen? Noch sind viele Fragen im Zusammenhang mit den Festnahmen offen. (Foto: Archiv/Feuerwehr)

Der umgekippte Rettungswagen

Dienstag, 5. April, Möhringer Straße: Ein Rettungswagen des DRK ist mit Martinshorn und Blaulicht auf dem Weg zu einem Notfalleinsatz. Der Rettungswagen-Fahrer überfährt eine rote Ampel an der Karlstraße, von links kommt ein Auto, die beiden stoßen zusammen. Der Rettungswagen kippt um, vier Beteiligte werden verletzt. Für den 29-jährigen Rettungswagenfahrer hat das Konsequenzen: Er soll eine Strafe von 1500 Euro zahlen und muss einen Monat lang seinen Führerschein abgeben.

Wie er darauf reagiert und wie die Geschichte weitergeht, lesen Sie hier. (Mit Video)

Umgekippt: Der Rettungswagen beschädigte bei dem Crash in der Möhringer Straße auch ein geparktes Taxi. (Foto: Simon Schneider)

Weg mit dem Bronner Wehr?

Ein Wehr an der Donau soll weg – nein, zwei Wehre! Seit 2022 geht es nicht mehr nur um das Tuttlinger Wehr. Auch das Bronner Wehr bei Fridingen soll weichen. Der Grund ist derselbe: Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union möchte möglichst viel Durchgängigkeit für fließende Gewässer erreichen. In Buchheim und Fridingen regen sich Proteste. Bürger stoßen eine Petition an, 2318 Menschen sprechen sich für den Erhalt des Wehrs aus. Das Regierungspräsidium hält an den Plänen für den Rückbau und die Umgestaltung des Bronner Wehrs fest, will das Verfahren aber transparenter machen.

Welche Möglichkeiten den Gegnern des Wehrrückbaus jetzt noch bleiben, lesen Sie hier.

Das Bronner Wehr bei Fridingen soll abgerissen werden, um die Europäische Wasserrahmenrichtlinie zu erfüllen. Anwohner wollen das nicht – und wehren sich. (Foto: Linda Seiss)

Trossinger Schüler warten und warten und warten

Zum Schuljahr 2021/22 hätte das neue Ganztagsgebäude des Trossinger Schulzentrums eigentlich fertig sein sollen. Doch allmählich wird’s rekordverdächtig: Nach satten eineinhalb Jahren ist das Gebäude noch immer nicht komplett fertig. Seit Herbst 2022 läuft zwar die Mensa im Erdgeschoss, doch unter anderem die Schulbücherei wartet noch immer darauf, endlich an den Start gehen zu können. Größtes Problem ist offenbar der Materialmangel – und eine höchst unzuverlässige Baufirma. Der Estrich im Erdgeschoss sei mangelhaft gewesen, heißt es von der Stadtverwaltung, Vieles habe umgeplant werden müssen. Neuer Eröffnungstermin? Steht noch nicht.

Auch Eltern konnten ihre Emotionen wegen der Verzögerungen nicht zurückhalten. Wie sie bei einer Gemeinderatssitzung reagierten, lesen Sie hier.

Arbeiten im künftigen Ganztagsgebäudes des Schulzentrums Trossingen verursachen der Stadt in den kommenden Jahren Kosten in Millionenhöhe. Auch bedingt durch lange Verzögerungen beim Bau. (Foto: Michael Hochheuser)

Was lief schief unter Bürgermeister Schuhmacher?

Es geht um inkorrekte Vergaben beim Bau der Unterbachhalle und bei einem Gebäude für den Waldkindergarten. Es geht um Möbel wie Einbauküchen, die ungenutzt im Keller des Spaichinger Rathauses stehen und die vom Gemeinderat nie genehmigt wurden. Es geht auch um Aufträge an einen Stadtrat für die Pflege von Pachtflächen – ebenfalls nicht abgesegnet. Und es geht um zwei Essen auf dem Hohenkarpfen, die zwar die Stadt bezahlt hat, bei denen aber kein dienstlicher Anlass dokumentiert ist. All diese Alleingänge des Spaichinger Ex-Bürgermeister Hans-Georg Schuhmacher (im Amt von 2004 bis 2020) sind nun in Ausschüssen und Berichten aufgearbeitet. Der Satz „Ich kann es nicht glauben!“ fiel dabei nicht nur einmal.

Wie die Stadträte darüber hinaus reagierten, lesen Sie hier und hier.

Berge von Akten hat der Ausschuss in den vergangenen Monaten geprüft, um die Amtszeit von Bürgermeister Schuhmacher aufzuarbeiten. (Foto: Archiv: Braungart)

79 Minuten am Tuttlinger Bahnhof

Da verirrt sich ein „Welt“-Redakteur mal nach Tuttlingen, und dann das: Ganze 79 Minuten verbringt er während seiner Reise mit dem 9-Euro-Ticket in der Gegend rund um den Bahnhof und fällt danach in seiner Reportage ein vernichtendes Urteil. „79 Minuten Tuttlingen sind genug.“ Findet Gränzbote-Redakteur David Zapp nicht – und gibt dem Herrn von Welt ein paar Empfehlungen mit auf den Weg. Um es in den Worten eines Tuttlinger Kino-Stars zu sagen: „Ich liebe diese Stadt!“

Die ganze Glosse zum Nachlesen gibt es hier.

Der Tuttlinger Bahnhof steht unter Denkmalschutz, gefällt offenbar aber nicht allen. Zum Beispiel einem Redakteur der „Welt“. (Foto: Simon Schneider)

Zu teuer: Keine Sanierung am Spaichinger Gesundheitszentrum

45 Millionen Euro würde die Sanierung aller ehemaligen Krankenhausgebäude in Spaichingen kosten – so die Berechnungen der Kreisverwaltung. Zuviel, findet der Kreistag, Plan B muss her. Der steht im Oktober und besteht aus einer Kombination aus Abriss und Neubau. Nur die mehrstöckigen Bettenhäuser sollen stehen bleiben und saniert werden. Der Rest kommt weg, und zwei neue Sachen hin: ein Pflegehotel und ein dreistöckiges Ärztehaus. Ein Investor wird noch gesucht – und die Vergabe ist an Bedingungen geknüpft.

Wie diese Bedingungen aussehen sollen, können Sie hier nachlesen. Und was genau geplant ist, steht hier.

Auf dem Gelände des Spaichinger Gesundheitszentrums soll ein Neubau entstehen, und Teile des ehemaligen Krankenhauses abgebrochen werden. (Foto: Dieter Kleibauer)

Prügelei am Skaterpark

Am Tag nach dem 31. Oktober wird eine Tat öffentlich, die für Entsetzen sorgt: Ein 22-Jähriger wurde am Tuttlinger Skaterpark brutal zusammengeschlagen, seine Verletzungen sind lebensgefährlich. Verantwortlich sein soll eine Gruppe Jugendlicher, die an dem Abend offenbar vermummt durch die Stadt zog. Im Dezember nimmt die Polizei dann den mutmaßlichen Haupttäter fest, einen 16-Jährigen. Er hatte sich zuvor in die Schweiz abgesetzt. Sein Motiv? Noch immer ein Rätsel.

Den Stand der Ermittlungen, auch zu einem Mittäter, gibt es hier nachzulesen.