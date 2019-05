Das Rennen um den Titel bleibt weiter spannend

Der 28. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat noch keine endgültige Entscheidung über die Meisterschaft gebracht. Zwar hat das Bezirkssportgericht des Bezirks Schwarzwald der FSV Schwenningen aus dem abgebrochenen Verbandsspiel in Wurmlingen die Punkte mit 3:0 zugesprochen, doch damit ist die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen. Rechnerisch ist die FSV Schwenningen noch nicht Meister. Ohne Spiel gewann der SV Renquishausen gestern drei Zähler, weil der SC 04 Tuttlingen II am Samstag das Spiel in Renquishausen absagte. Der FC Frittlingen ist zwar mit 50 Punkten noch auf Rang drei, gab aber in Fridingen eine schwache Leistung ab und dürfte nicht mehr als Relegationsteilnehmer in Betracht kommen.

SG Fridingen/Mühlheim – FC Frittlingen 4:1 (1:1). – Tore: 1:0 (34. Minute) Kevin Schröder,1:1 (37./Foulelfmeter) Dragan Karanov, 2:1 (52.) Kevin Schröder, 3:1 (64.) Tim Specker, 4:1 (68.) Kevin Schröder. – Schiedsrichter: Marc Müller (Albstadt). – Zuschauer: 80. – Besondere Vorkommnisse: rot gegen FC Frittlingen (28.). Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und hätten schon zur Halbzeit klar in Führung liegen müssen. Die SG traf im Laufe des Spiels noch zweimal den Pfosten.

SV Seitingen-Oberflacht – SpVgg Trossingen II 3:3 (2:2). – Tore: 1:0 (3. Minute) Tobias Steri, 2:0 (14.) Julian Münchberg, 2:1 (22.) Nicola Peluso, 2:2 (31./Foulelfmeter) Michele Bisceglia, 2:3 (89.) Davide Spadafora, 3:3 (90.+2) Kevin Grenz. – Schiedsrichter: Thomas Fischer (Haigerloch). – Zuschauer: 60. – Besondere Vorkommnisse: gelbrot gegen Trossingen (85.). Die Gastgeber begannen stark und führten nach einer Viertelstunde schon 2:0, mussten aber zur Pause mit einem 2:2 zufrieden sein. Am Ende musste der Gastgeber froh sein, dass der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit noch fiel.

SV Renquishausen – SC 04 Tuttlingen II 3:0-Wertung. Der SC 04 Tuttlingen II sagte das Spiel am Samstagabend ab mit der Begründung, gesperrte, kranke und verletzte Spieler zu haben und darum keine Mannschaft stellen zu können.

SV Kolbingen – SV Egesheim 1:4 (1:2). – Tore: 1:0 (11. Minute) Dominik Frühwirt, 1:1 (35.) Adam Marek Balij, 1:2 (37.) Alexander Rombach, 1:3 (86.) Zoran Stojakovic, 1:4 (89.) Elvis Bukvic. – Schiedsrichter: Martin Maier (Langenenslingen). – Zuschauer: 100. – Besondere Vorkommnisse: gelbrot gegen Kolbingen (71.). Nach 20 guten Spielminuten hörten die Kolbinger plötzlich auf Fußball zu spielen. Die Gastgeber kamen auch nie mehr ins Spiel. Die Gäste zeigten eine kämpferisch starke Leistung und nahmen verdient alle drei Zähler mit.

SV Wurmlingen – VfL Nendingen 5:0 (3:0). – Tore: 1:0 (9. Minute) Junior Stephen Tizi, 2:0 (36.) Jannick Pape, 3:0 (44./Foulelfmeter) Sevdail Sulejmani, 4:0 (65.) Giuseppe Mazzola, 5:0 (87.) Peter Jung. – Schiedsrichter: Raimund Geiger (Dornhan). – Zuschauer: 80. Es sah zunächst nicht nach einer so klaren Niederlage der Gäste aus. Beim 2:0 halfen die Nendinger kräftig mit. Während die Gastgeber hochmotiviert ins Spiel gingen, agierte der Gast sehr ängstlich.

FSV Denkingen – FSV Schwenningen 2:5 (1:2). – Tore: 0:1 (16. Minute/Foulelfmeter) Dimitri Bärwald, 1:1 (19.) Louis Geppert, 1:2 (42.) Michail Tsamourlidis, 1:3 (62.) Dimitri Bärwald, 1:4 (72.) Arbnor Fejzulahu, 2:4 (79.) Andreas Haas, 2:5 (81.) Kujtim Nimani. – Schiedsrichter: Hüseyin Demirci (Bad Saulgau). – Zuschauer: 80. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel nahmen die Gäste am Ende verdient die drei Zähler mit. Die Schwenninger Führung fiel durch einen umstrittenen Strafstoß. Die FSV Schwenningen zeigte sich einfach cleverer und nutzte die Chancen, die sich auftaten.

FV Fatihspor Spaichingen – TV Wehingen 1:0 (1:0). – Tor: 1:0 (8. Minute) Mustafa Avci. – Schiedsrichter: Daniel Pfeffer (Starzach). – Zuschauer: 50. Der knappe Sieg der Gastgeber war am Ende hochverdient. Fatihspor bestimmte über weite Strecken das Spiel, vergab aber gute Chancen. So mussten die Gastgeber mit dem 1:0-Sieg nach acht Minuten zufrieden sein. Fatihspor sicherte sich ein weiteres Jahr in der Kreisliga A.