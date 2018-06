Das Phono will zurück in die Köpfe

Ihre Eltern kennen es als Spiegelei oder Blasebalg. Jakob Manz, der älteste der Gruppe, ging mit 16 in die Tarantel. Seit 2012, spätestens aber seit Anna Schultz, Karin Rapp, Nele Fauser, Jessica Lindemann, Moritz Junt und Richard Grams dabei sind, heißt es Phono.

Der Club des evangelischen Jugendwerks Tuttlingen (EJT) ist mal wieder dabei, sich neu zu erfinden – und das klappt erstaunlich gut. Konzerte mindestens einmal im Monat, jeden Freitag hat das Phono zumindest auf. „Wir merken inzwischen, dass mehr Leute kommen“, meint Anna Schultz, „es spricht sich rum.“

Vor ein paar Jahren, das wissen die Jugendlichen, von denen nur zwei älter als 18 sind, „lief hier fast nichts“. Dabei gibt es im Phono gute Voraussetzungen: der riesige Kellerraum unter dem evangelischen Gemeindehaus punktet mit separatem Eingang, Bar und Küche mit großem Kühlschrank inklusive. Zugegeben, die Sofas sind nicht ganz neu, die Wände haben den Ideen von mehreren Generationen Jugendlicher standhalten müssen. Erst vergangenes Jahr hat das Team Phono sie frisch gestrichen, auf den weißen Wänden zeichnen schmale dunkle Linien die gezackte Kurve eines Herzschlags nach – oder eben eines Musikbeats.

Solange sie sich an die Regeln halten – zum Beispiel um Mitternacht die Gäste nach draußen bitten – können die Jugendlichen im Phono tun, was sie wollen. Und müssen das auch: Bands oder DJs buchen, Eintritt kassieren, dafür sorgen, dass jemand, der volljährig ist, die Verantwortung übernimmt, Getränke bestellen, Thekendienst einteilen, aufräumen, putzen, auch mal für die Bands kochen. „Das meiste haben wir von unseren Vorgängern gelernt“, sagt Moritz Junt. Wissen aus EJT-Generationen, das Verantwortung abverlangt, „aber gerade das Organisieren macht auch Spaß“, sagt Karin Rapp.

Einer der Vorgänger ist Jakob Manz, der inzwischen Konzerte für den Rittergarten-Verein organisiert. Nach dem Stadtfest im vergangenen Herbst und der gemeinsamen Kulturbühne vor dem Phono entstand die Idee, weiter zusammenzuarbeiten. „Der Rittergarten-Verein ist der finanzielle Background“, meint Manz. Gemeinsam können sie die Konzerte professioneller aufziehen, mit einer guten Anlage und Leuten, die sich damit auskennen. Das Eintrittsgeld, jeweils um die drei bis vier Euro, bekommen dann die Bands als Gage.

Option für Freitagabend

Um die 30 bis 40 Besucher kommen pro Konzert, aber noch haben sie damit zu kämpfen, „dass wir es die letzten Jahre schleifen haben lassen“, sind die Jugendlichen sich einig. „Wir sind nicht in den Köpfen der Leute drin, als Option zum Hingehen am Freitagabend“, sagt Nele Hauser. Das liegt auch daran, dass viele EJTler Gymnasiasten sind und die inzwischen das Weite suchen, kaum dass sie volljährig sind.

„Wir brauchen aber auch Leute über 18, die bei den Konzerten hier sind“, erklärt Anna Schultz. Auch sie hat gerade Abitur gemacht und wird sich demnächst aus Tuttlingen verabschieden. Die nächste Generation, dazu gehören unter anderem Nele Fauser und Karin Rapp, ist sich aber zumindest sicher: „Wir bleiben dabei.“

Auf der Bühne stehen und fünf Minuten lang slammen – sprechen, dichten, mit der Kunst der Worte überzeugen. Diese Chance bekommen alle, die es mal probieren wollen, beim Poetry Slam im Phono am Freitag, 8.Mai, ab 20 Uhr. Mit dabei sind Leute mit so verrückten Namen wie Nektarios Vlachopoulos, der ehemalige deutsche Meister im Poetry Slam. Aber auch jeder andere kann sich noch anmelden: entweder über die Facebook-Seite, zu finden über „Phono Tuttlingen“, oder direkt am Abend vor Veranstaltungsbeginn. Der Eintritt kostet fünf Euro.