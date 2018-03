Das Paradies liegt an der Donau

Die beliebte Tuttlinger Mundart-Theatergruppe Göschle Muurär kommt mit einem im besten Sinne „volkstümlichen“, hintergründigen wie witzigen Stück in die Stadthalle Tuttlingen: Am Freitag, 6. und Samstag, 7. April, jeweils um 20 Uhr spielt die Gruppe um Harald Bacher an zwei Abenden im Großen Saal „Das schwäbische Paradies“ von Manfred Eichhorn nach Motiven von Franz von Kobell und Kurt Wilhelm.

Jakob Stiegele „schlotzt“ gern mal sein „Viertele“. Aber ausgerechnet an dem Tag, an dem seine geliebte Enkelin Dorle aus der Stadt zu Besuch kommen soll, zwickt's ihn auf einmal an der Leber. Kein Wunder, denn der „Boinerkarle“ (der Tod) ist plötzlich aufgetaucht und will Stiegele abholen. Dazu hat der aber noch keine Lust: Zwanzig weitere Lebensjahre trotzt Stiegele dem Tod beim nicht ganz „koscheren“ Kartenspiel ab.

Als das Dorle beim alljährlichen „Seefest“ ums Leben kommt, wird Jakob seines Lebens nicht mehr froh. Und gleichzeitig entdeckt man im „Schwäbischen Paradies“, dass Jakob Stiegele doch eigentlich schon seit drei Jahren dort oben sein sollte. So kommt der Boinerkarle wieder auf die Erde, um Stiegele eine Schnupperstunde im Paradies anzubieten.

Gelingt es dem Sensenmann, ihn wenigstens „zur Probe“ ins Paradies zu locken? Und ist es wahr, dass es im Paradies nach „Grießsuppe“ und „Kässpätzle“ duftet? Dass es dort sogar ein „Viertele“ gibt?

Die Antworten liefern die Göschle Muurär, die das Stück des Ulmer Buchhändlers und Schriftstellers Manfred Eichhorn an zwei Abenden auf die Bühne der Stadthalle Tuttlingen bringen. Hier gastierten die Göschles zuletzt 2016 mit dem Stück „ … kommt vo‘ irgendwo ä Lichtle her!“ mit riesigem Erfolg.

Die Tuttlinger Mundart-Theatergruppe wurde 2001 von Harald Bacher gegründet. Seither wurde sie von den Familien Harald Bacher, Karl-Heinz Pauli und Walter Geiger federführend geleitet. Die Bandbreite ihrer Stücke reicht vom Bauernschwank über Komödie und Krimi bis hin zum Boulevardstück oder Krimi-Dinner.