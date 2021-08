Das neue Tuttlinger Lastenrad hat nun einen Namen

Die Tuttlinger hatten die Wahl – nun ist ein Name für das Leih-Lastenrad gefunden. Aus den acht zur Wahl stehenden Namen hat sich einer ganz klar durchgesetzt: Kischtärädle. Das Kischtärädle ist, wie es so schön in der Erläuterung von gleich zwei Namensgebern heißt, „natürlich das Rad vom Kischtämännle“.

Der Name wird nun zusammen mit den Logos der Stadt Tuttlingen und der RadKultur Baden-Württemberg auf das Lastenrad gedruckt. Die Namensgeber werden das erste Leih-Lastenrad dann taufen und die „Jungfernfahrt“ mit dem Kischtärädle unternehmen.

Das E-Lastenrad der Marke Babboe Flow wird ab September kostenlos ausleihbar sein. Die Buchung erfolgt über die Internetseite der Stadt unter www.tuttlingen.de/lastenrad. Das Lastenrad hat ein Fassungsvermögen von 250 Litern beziehungsweise 100 Kilogramm. Das dreirädrige Rad ist für jeden Einsteiger gut geeignet, da es im Stand nicht umkippen kann und sein Gewicht selbst trägt.