Das Möhringer Schemengericht hat das Fasnetsgeschehen trotz Lockdowns im Blick

Sind Sie selbst denn von Corona verschont geblieben?

Tuttlingen-Möhringen (dh) - Das stelle man sich mal vor: Es ist Schmotziger Donnerstag und alle bleiben zuhause. In diesem Jahr wird das nicht anders möglich sein – und das bedeutet auch, dass das Schemengericht Möhringen seine Verhandlung ausfallen lassen musste, zum ersten Mal seit 1990. Damals wurde während des Golfkriegs die Fasnet abgesagt. Wir haben bei einem Richter des Narrengerichts nachgefragt, wie es ihm damit geht.

Hochehrwürdiger Schemenrichter, was machen Sie dieses Jahr um 14.01 Uhr, wenn eigentlich die Verhandlung eingeläutet würde?

Wir hören das Möhringer Narrennestwelle-Radio und beobachten, ob sich alle sittsam verhalten. Wir werden aufmerksam sein, ob es irgendwelche Vorfälle gibt, die unser Einschreiten erfordern. Wenn uns was auffällt, wird das natürlich notiert. Es kann immer sein, dass jemand noch kurzfristig eine Klage einreicht. Wer weiß, ob sich vielleicht nicht ein Landrat der beschlossenen Abschaffung der Ausgangsbeschränkungen widersetzt. Dann müssten wir tätig werden, wir sind ja die höchste Gerichtsbarkeit. Im Moment verspüren wir eine noch nie dagewesene Angst bei den Narren wegen der angedrohten harten Maßnahmen der Behörden. Zum Schutz der Bürger haben wir unsere Narrenbolizei, den Bittel, auf Abruf gestellt. Sie sehen also, die Arbeit geht uns auch dieses Jahr nicht aus.

Gott sei Dank ja. Wir Richter sind ja alle sehr, sehr alt, schon seit dem Jahre 1549 im Amt (Anm.d.Red: erste urkundliche Erwähnung des Schemengerichts). Wir gehören damit zu einer Hoch-Risikogruppe. Gut, dass wir unter dem Jahr kaum Kontakte haben, wir treffen uns hauptsächlich zur närrischen Zeit.

Was ist mit den Verbrechern aus dem letzten Jahr – kommen die ungeschoren davon?

Da gab es tatsächlich einige Vorfälle, die wir im Kopf behalten haben. Wir sind noch unschlüssig, merken sie uns aber für nächstes Jahr vor. Nächstes Jahr müssen wir wieder ran, weil sonst verlottert die ganze Gesellschaft, wenn wir nicht einschreiten.

Was geben Sie den Möhringern für die diesjährige Fasnet mit auf den Weg?

Es gab mal ein Motto „Möhringer Zunft – Narren mit Vernunft“. Ich denke, unsere Bevölkerung weiß, was die Fasnet in Möhringen für eine Bedeutung hat und hält sich an das, was vernünftig ist.