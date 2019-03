Das macht ein Straßenbauer-Azubi den ganzen Tag

Nein, ein Bürojob wäre definitiv nichts für ihn, sagt der 23-jährige Patrick Döring entschlossen und erschaudert schon fast bei dem Gedanken, den ganzen Tag an einem Schreibtisch sitzen zu müssen. Stattdessen hat sich der junge Mann in der leuchtend orangefarbenen Kluft bewusst für einen Beruf entschieden, bei dem er Wind und Wetter augesetzt ist. Beim Tuttlinger Bauunternehmen Storz lernt er Straßenbauer im dritten Lehrjahr.

Dabei habe er vorher gar keine richtige Vorstellung davon gehabt, was ein Straßenbauer eigentlich genau macht, gibt er zu. „Ich kam da blind rein zum Probearbeiten“, erzählt der Fridinger. Auf Empfehlung seines Schwagers sei er auf diesen Beruf gekommen, nachdem er zuvor eine Metallbau-Ausbildung vorzeitig abgebrochen hatte. Mittlerweile hat er zwei Lehrjahre inklusive Zwischenprüfung erfolgreich abgeschlossen. Das handwerkliche Arbeiten im Freien und mit einem festen Team gefällt ihm. „Ich würde nichts anderes mehr machen wollen“, schwärmt Döring von seinem Beruf.

Querschnitt durch Berufe des Bauwesen

Von Betonbau über Mauern bis hin zum Zimmern bekommen Straßenbauer-Auszubildende im ersten Lehrjahr zunächst einen Querschnitt durch alle Berufsbilder des Bauwesens vermittelt. „Die Auszubildenden sollten alles mal kennengelernt haben, denn es kann auch mal vorkommen, dass ein Straßenbauer ein Stück Wand mauern muss“, erklärt Herbert Aggeler, Ausbildungsleiter bei Storz. Auf dem Lehrplan steht zunächst viel Blockunterricht, mit jedem Lehrjahr wächst dann die Zeit auf der Baustelle.

Im zweiten Lehrjahr geht es an die Kerntätigkeit des Straßenbauers: Straßen bauen – und zwar „von ganz unten, dem Kanal, bis ganz oben zur Asphaltschicht“, stellt Döring klar. Kanäle lege er besonders gerne: „Das macht richtig Spaß.“ Sein Arbeitstag beginnt in der Regel um sieben Uhr morgens und endet um fünf Uhr am Nachmittag. Lediglich das Wetter kann manchmal dazwischenfunken, gewisse Arbeiten lassen sich etwa bei Regen nicht durchführen.

Das kommt jedoch selten vor, sagt Aggeler, meist könne normal gearbeitet werden – im Zweifel auch mal den ganzen Tag bei Dauerregen und Sturm. Patrick Döring sieht das gelassen: „Mir macht das nichts aus, wenn’s mal regnet – dann gibt’s halt einen Pulli mehr und eine Regenjacke.“ Jedermanns Sache ist die Arbeit jedoch nicht, das ist ihm bewusst. „Man sollte schon körperlich belastbar sein und selbständig arbeiten können“, meint der angehende Straßenbauer.

Prüfungsvorbereitung in der Halle

Bei Schnee und Eis stehen die Baustellen allerdings still, dann herrscht für einige Wochen Betriebsruhe. In dieser Zeit werden beispielsweise die Fahrzeuge gewartet und die Auszubildenden fahren für zweieinhalb Monate zur Winterausbildung in den Schwarzwald. In einer Halle üben sie dort, wie man Pflastersteine, Rinnen und Randsteine verlegt und bereiten sich auf ihre Prüfung vor. Rund 20 Auszubildende hat die Firma Storz pro Jahr – bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich Männer. „Wir wären da offen, auch Frauen können Straßenbauer werden“, betont Herbert Aggeler.

Auf Bildungsmessen, an Schulen und bei Ausbildungsbörsen mache das Unternehmen regelmäßig Werbung für den Beruf. Bisher ließen sich die Ausbildungsplätze noch recht gut besetzen, berichtet Aggeler. „Aber wir müssen immer mehr Engagement zeigen und gerade in Tuttlingen steht man in ständiger Konkurrenz zur Industrie.“

Im Juli steht bei Patrick Döring die Abschlussprüfung an – und für die Zeit danach hat er auch schon Pläne geschmiedet: Irgendwann möchte er gerne eine Vorarbeiterschulung machen und sich danach zum sogenannten geprüften Polier ausbilden lassen – dann könnte er selbst Lehrlinge ausbilden.