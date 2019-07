Das Loch in der Lehrerversorgung wird größer

„Christian Nill war mit ganzer Hingabe seinem Beruf verschrieben, es war ihm wichtig, den Menschen zu helfen“, mit diesen Worten würdigte Staatssekretär Wilfried Klenk den verstorbenen Polizeipräsidenten Christian Nill. Hunderte Trauergäste haben am Freitagnachmittag in einer bewegenden Feier im Ulmer Münster Abschied genommen. Nach langer Krankheit war der Chef des Ulmer Polizeipräsidiums am 24. Juni im Alter von 63 Jahren gestorben.

Mahner, Organisator, Polizist, Musiker, Ehemann, Vater, Großvater, Hirte: Nur ein kleiner Auszug ...