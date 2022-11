Das letzte Mal die alte Schulbank drücken

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Abiturjahrgang 2002 besuchte am 12. November das Otto-Hahn-Gymnasium und ließ sich den begonnenen Umbau der Schule zeigen. 42 ehemalige Schüler ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, ihre alte Schule zu besuchen. Sogar aus den Niederlanden war einer der ehemaligen angereist. Organisiert wurde das Treffen von den ehemaligen Abiturientinnen Kathrin Stindl, Anja Weber, Julia Riede und Anne Lutz.

Am OHG angekommen wurden die Ehemaligen vom aktuellen Abijahrgang bewirtet und durch ihren ehemaligen Lehrer Stefan Reif, der noch an der Schule unterrichtet, durch die Schule geführt. Die Führung umfasste sowohl altbekannte Räume, wie den Physik- und Musiksaal, die noch ganz und gar den Charme der 1990er Jahre versprühten als auch die, mit High-Tech ausgestatteten, neuen Bereiche im „Science Center“. Letzteres ist mit einem Gen-Labor ausgestattet, welches in Zusammenarbeit mit der Uni Ulm betrieben wird. In allen Sälen wiederum ersetzen hochmoderne Bildschirme die klassische Tafel. Wie modern die Schule nach ihrem großen Umbau in eineinhalb Jahren werden soll, ist hier bereits zu sehen. Doch wie modern die Technik auch werde, die Schüler seien im Grunde dieselben wie damals, bilanziert Stefan Reif.

Nach der Führung am OHG saßen die Ehemaligen noch im Tagblatt zusammen. Manches war auch hier wie früher, gelegentlich sprach man sogar über die Schule. Doch anders als früher nicht mehr aus Schüler, sondern aus Eltern- oder gar Lehrerperspektive.