Das Künstlerhaus von Fridingen

Zum Abschluss in diesem Jahr haben sich die Senioren der TG Tuttlingen im Künstlerhaus „Scharf Eck“ in Fridingen getroffen. Eine unglaublich eindrucksvolle und sehr informative Führung durch die Nichte von dem bekannten Künstler, Hans Bucher, war für die Aktiv Treffler der absolute Höhepunkt. Das Museum in den oberen Stockwerken des Künstlerhauses, birgt sehr viele Bilder des Fridinger Malers, der in diesem Hause bekanntlich gelebt und gemalt hat. Im Anschluss wurden die Senioren im Untergeschoss in der dazu gehörenden urigen Wirtschaft vom aller feinsten verwöhnt.

Dieser Besuch im Scharf Eck war sicherlich eines der absolut schönsten Erlebnisse vom ganzen Aktiv Treff Jahr.

Der Aktiv-Treff der TG Tuttlingen ist für alle TG Mitglieder ab 65 Jahren und es werden einmal monatlich unterschiedliche Aktivitäten angeboten. Wir freuen uns über Neuzugänge – weitere Informationen sind über unsere Geschäftsstelle erhältlich.