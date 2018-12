Das kommt bei den Tuttlingern an Weihnachten auf den Tisch

Die einen genießen an Heiligabend gerne ein üppiges Festmahl, das für stundenlange Beschäftigung sorgt, bei anderen Familien kommt dagegen nur ein kleines Abendbrot auf den Tisch, damit die Kinder nicht so lange auf die Geschenke warten müssen. Wir haben uns bei den Tuttlingern umgehört, wie ihr Weihnachtsmenü aussieht.

„Wir wollten eigentlich Bratwürste mit Kartoffelsalat machen“, erzählen Annemarie und Walter Waidelich aus Nendingen, „aber da das einer unserer Söhne nicht so gerne mag, gibt es Raclette mit Kartoffeln und Käse“, schildern die beiden ihre Pläne.

Ein echter Weihnachtsklassiker kommt an Heiligabend auch bei Alex Siegel auf den Tisch: „Bei uns gibt’s Saitenwürstle mit Kartoffelsalat“, sagt er. Schließlich wolle er an Heiligabend erst einmal mit einem etwas kleineren Gericht in die Feiertage starten. Ein größeres Menü, wie beispielsweise einen Braten, gebe es dann aber am ersten Weihnachtsfeiertag. „Und die Hüfte muss ja schließlich auch schlank bleiben“, meint der Tuttlinger und lacht.

Ein sogenanntes „gerauchtes Schäufele“ mit Kartoffelsalat als Beilage steht bei Wilma Renyi aus Möhringen auf dem Speiseplan. Das Fleischgericht sei ebenfalls ein echter Klassiker unter den Weihnachtsgerichten, versichert sie.

Nichts für Vegetarier ist auch das Menü, das sich Manfred Brugger aus Fridingen für Heiligabend ausgesucht hat: „Eine Ente mit Spätzle, dazu gibt’s dann noch Kroketten und einen feinen Feldsalat“. Das sei für drei Personen als Weihnachtsmenü völlig ausreichend – am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn die ganze Familie zusammenkomme, gebe es dann ein klassisches Fondue, sagt er.