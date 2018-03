Das „Kaschtä-Horst’le“ ist neue Narrenfigur

Am Schmotzigen haben die Tuttlinger Narren einmal mehr das Rathaus befreit. Oberbürgermeister Michael Beck übergab ohne große Gegenwehr den Schlüssel zum Gebäude. Wenig später wurde er von Sonja Vogler, Präsidentin des Narrenvereins Honberger, angeklagt. Das gleiche Schicksal ereilte Wohnbau-Geschäftsführer Horst Riess.

Rund 250 Narren und Schaulustige warengekommen, um dem alljährlichen Schauspiel vor dem Rathaus beizuwohnen. Er könne alle einzeln begrüßen, sagte Beck angesichts seines Blicks vom Balkon des Rathauses auf die für ihn überschaubaren Menge. Für die Musik sorgte die Duddler Musigg.

Die Narren warfen in ihrer Anklage Beck vor, zu viel Geld in die Sanierung der Fußgängerzone gesteckt zu haben. Ursprünglich gab es einen Deckel bei 6,5 Millionen Euro: „Der Plan war eigentlich gar nicht so schlecht, doch geben die Bürger ihm immer noch recht?“, fragte Sonja Vogler zumal etliche neu verlegten Steine bereits kaputt seien. Die Narren schlugen vor, doch besser Teppich zu verlegen. Und auf den Granitbänken würde man sich im Sommer den Hintern verbrennen, im Winter friere man fest.

Auch die Bewerbung für eine Landesgartenschau nahmen die Honberger auf, die das Land für die Zeit von 2026 bis 2030 vergibt: „Manchen Räten im Haus, tun so wie ich das seh, bis dahin nicht einmal mehr die Zähne noch weh“, reimte Vogler. In der Diskussion um das Absenken der Donau habe die Schildkröte Cassiopeia bereits das Weite gesucht, als das Kunstwerk beim jüngsten Hochwasser von den Fluten weggerissen worden sei.

Beck versprach, dass die neue Fußgängerzone die schönste im ganzen Land werde. Und das viele Geld, das könne doch vom Kischtemännle kommen, denn „Gold hat’s ja im Überfluss“. Die Narrenfigur würde mit den übrigen Pflastersteinen einfach in den Honberg-Turm eingemauert – bis die Stadt mit Marmor, Wasserspiel und Granit in neuem Glanz erstrahlen würde. Und die Finanzierung der Landesgartenschau, die könnten auch die Narren berappen: „Denn ein paar Millionen hin oder her, Euch Narren fällt das ja nicht schwer.“

Anschließend klagten die Narren Riess wegen der vielen Gebäude an, die die Wohnbau derzeit im Stadtgebiet hochzieht: „Ein Kasten hier, ein Kasten da. Das „Horst’le findet’s wunderbar.“ Und diese sollten möglichst hoch und möglichst groß sein. zur Strafe brummten sie ihm auf, fünf Vogelhäuser zu bauen.

Er führe doch nur den Wunsch des OB aus, schnell auf 40 000 Einwohner für Tuttlingen zu kommen, betonte Riess. Daher sollten in jedem Kasten 120 Personen wohnen: „Wehe ich plan kleiner, dann sagen die Politiker umgehend nein.“ Aber den Narren ging es bei ihrer Anklage gar nicht um die vielen Wohnhäuser. Vielmehr seien sie, da das Kischtemännle in die Jahre gekommen sei, auf der Suche nach einer neuen Narrenfigut. Und da käme der „Kaschtä-Horst’le“ gelegen, und so stimmte er ein dreifaches „Kaschtä – Horst’le“ an.

