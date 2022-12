Die Tipps fürs Wochenende im Landkreis Tuttlingen

Das Wochenende steht vor der Tür und bietet wie immer zahlreiche Veranstaltungen in und um den Kreis Tuttlingen. Ein paar Tipps, was in den kommenden Tagen so los ist, gibt es hier.

Nikolauskonzert „Die verzauberte Winternacht“

Wann: Freitag, 2. Dezember, 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr)

Wo: In der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums

Eintritt: -

Bei dm Nikolauskonzert „Die verzauberte Winternacht“ der Musikschule Tuttlingen und des Fördervereins Viva la Musica geht es um den kleinen Jungen Benni. Er baut einen Schneemann, der über Nacht zum Leben erwacht. Benni zeigt seinem neuen Freund die Welt der Menschen und der Schneemann zeigt ihm seine. Bei der Geschichte wirken Kinder der Früherziehungsgruppen, verschiedene Chöre, Orchester, Ensembles und Solisten mit. Der Förderverein der Musikschule Viva la Musica bewirtet

Geschenktauschbörse im Kukav

Wann: Samstag, 3. Dezember, von 10 bis 14 Uhr

Wo: Im Kukav/Abteil 42 im Tuttlinger Bahnhof

Eintritt: -

Weihnachten steht vor der Tür und wie jedes Jahr suchen alle eine gute Idee für schöne Geschenke. Warum Geld dafür ausgeben, wo doch jeder etwas zu Hause herumstehen hat, was anderen gefallen könnte? Das ist der Grundgedanke der Geschenktauschbörse im Kukav. Dabei könnnen Dinge abgegeben werden, die man übrig hat, die aber gut erhalten sind.

Das kann ein Spiel sein, ein schönes Buch, ein nützlicher Haushaltsgegenstand oder Hygieneartikel. Alles, was vollständig, ansprechend, nützlich und intakt ist, ist willkommen!

Bedingung: Der Verein möchte keinen „Ramschladen“ eröffnen, sondern Dinge anbieten, die anderen gefallen könnten. Auch wer nichts abzugeben habt, ist willkommen, etwas mitzunehmen. Gegen eine Spende gibt es Kuchen und Kaffee.

Am Freitag, 2. Dezember können bereits von 17 bis 18.30 Uhr die Geschenke abgegeben werden.

Spaichinger Weihnachtsmarkt

Wann: Freitag, 2. Dezember von 17 bis 22 Uhr, Samstag, 3. Dezember von 16 bis 22 Uhr, Sonntag, 04. Dezember von 13 bis17 Uhr

Wo: Spaichinger Marktplatz

Eintritt: -

Die Kinder dürfen sich am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 14.30 Uhr auf den Nikolaus freuen. Am Samstag und Sonntag wird eine Rodelbahn aufgebaut, auf der Jung und Alt auf einem Reifen runterrutschen können.

Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt des Rittergarten e.V.

Wann: Freitag, 2. Dezember von 16 bis 21.30 Uhr und Samstag von 15 bis 21.30 Uhr

Wo: Rund um den Place de Draguignan

Eintritt: -

Der Weihnachtsmarkt unterscheidet sich von den kommerziellen Märkten, da die über 25 Beschicker fast ausschließlich private Kunsthandwerker sind, die mit viel Liebe und Herzblut ihre Arbeiten anbieten.

Der Standort ermöglicht ein besonderes Rahmenprogramm. So sind neben klassischen Musikensembles die „Swingenden Nikoläuse“ und die irische Songwriterin Lynda Cullen mit ihrem „Celtic Christmas Programm“ zu sehen. Die Galerie Bernhardt beteiligt sich an beiden Tagen mit einer Vernissage „Uns ist ein Kind geboren - Kinder auf der Flucht“ in ihren Galerieräumen

Adventliche Fest der Rupert-Mayer-Schule und - Kindergarten

Wann: Samstag, 3. Dezember ab 9.30 Uhr

Wo: Rupert-Mayer-Schule und Stadtpfarrkirche Spaichingen

Eintritt: -

Das Fest beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Im Anschluss daran warten in Schule und Kindergarten vielfältige Angebote auf die Gäste. Musikalische Darbietungen genießen, sich kulinarisch verwöhnen lassen, sich kreativ betätigen, auf dem Bücherflohmarkt stöbern oder durchs geschmückte Haus schlendern: Jeder kommt auf seine Kosten. Wer will kann sich auch beteiligen: Jede Klasse stellt ein Muster eines Projektes aus. Die Utensilien liegen schon sortiert gegen einen Unkostenbeitrag bereit und die Schüler leiten die Besucher an. Der Erlös kommt einer Schule in Florenzio Varela in Argentinien zugute.

Maxi Gstettenbauer in der Stadthalle

Wann: Freitag, 2. Dezember, 20 bis 22 Uhr

Wo: Stadthalle Tuttlingen

Eintritt: Ab 31,90 Eruo an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Maxi Gstettenbauer ist einer der renommiertesten Stand-Up-Comedians in Deutschland und mit seinem brandneuem Programm auf Herbsttournee.