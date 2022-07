Das große Zittern der Fußball-Kreisligisten: Bis zu neun Mannschaften steigen ab

Nach der Saison ist vor der Saison: Kaum sind die letzten Entscheidungen in den Relegationen des Fußballbezirks Schwarzwald gefallen, steht die neue Staffeleinteilung bereits fest. „Die war nicht ganz so einfach“, erklärt Bezirksspielleiter Matthias Harzer. Eines steht schon vor dem ersten Anpfiff fest. Es wird ein Hauen und Stechen geben – vor allem im Kampf gegen den Abstieg.

Sowohl in der Bezirksliga als auch in der Kreisliga A2 gibt es ein Übersoll an Mannschaften. Im Kreisoberhaus sind es sogar zwei Teams. Deshalb wird es, so Harzer, „in der kommenden Saison einen verschärften Abstieg geben, dieser wirkt sich auch auf die unteren Staffeln aus.“

Bezirk erhöht Zahl der Absteiger nicht zusätzlich

Trotz der anstehenden Verbandstrukturreform und der deshalb notwendigen Reduzierung der Mannschaften – insbesondere in der Bezirksliga und in der Kreisliga A in der kommenden Saison – hat der Bezirksspielausschuss beschlossen, dass es noch keine Reduzierung der Sollzahlen geben wird. Die Anzahl der Absteiger wird zunächst noch nicht weiter erhöht. Dies erfolgt dann erst ab der Saison 2023/24.

Dennoch wirft die Verbandsstrukturreform bereits seine Schatten voraus, was sich dann doch auf den Abstieg auswirkt. So wird nach Abschluss der Saison 2022/23 und damit noch vor den Relegationsspielen die Anzahl der Teams in den Ligen sofort auf die festgeschriebene Sollzahl reduziert oder erhöht. Dies bedeutet, dass sofort eine Mannschaft mehr absteigt, wenn aus der übergeordneten Staffel auch nur eine Mannschaft mehr absteigt. Verringert sich die Anzahl der Absteiger aus der übergeordneten Staffel wird ebenfalls sofort auf die Sollzahl aufgefüllt, dann durch Reduzierung der Absteiger. Eine solche Konstellation wie dieses Jahr in der Kreisliga A2 werde damit nicht mehr möglich sein, meint Harzer.

Denn vor allem die Situation in der zweiten Staffel des Kreisoberhauses bereite dem Bezirk und sicher auch den Mannschaften Kopfzerbrechen, gibt Harzer zu. Man habe nach den Regularien des Verbandes gehandelt, sodass sich das Aufblähen der Kreisliga A2 auf 17 Teams nicht habe verhindern lassen.

Es wird sicher einen direkten Aufsteiger geben. Fünf Teams steigen direkt ab. Die Zahl könnte sich um vier weitere Teams erhöhen, die den Gang in die untere Spielklasse antreten müssen. Das sofortige Ausweisen eines zusätzlichen Absteigers sei gemäß der Spielordnung nicht möglich gewesen, weil der dritte Absteiger aus der Bezirksliga, der SC Wellendingen, erst durch die Niederlage in der Relegation gegen den A1-Vertreter SV Waldmössingen (2:3) in die A2 gekommen war. „Wir hoffen, dass wir, wie in den letzten Jahre auch diese Ausnahmesituation gemeinsam meistern“, sagte Harzer.

Drei Bezirksliga-Absteiger erhöhen Niveau in der A2 zusätzlich

Sportlich wird es in der A2 eine packende Runde werden. Aus der Bezirksliga kommen mit dem SV Renquishausen, dem SC Wellendingen und dem SV Gosheim, der als Spielgemeinschaft mit Wehingen als SG Gosheim/Wehingen antritt, drei Teams hinzu, die das Niveau weiter anheben werden. Zudem wird der SV Wurmlingen nach dem Scheitern in der Relegation einen weiteren Anlauf nehmen. Zudem hat der SV Böttingen in Andreas Probst, zuvor bei Landesligist SpVgg Trossingen, einen Coach verpflichtet, der die Mannschaft weiter nach vorne bringen wird. Der erste Spieltag ist dort auf Sonntag, 14. August, terminiert.

Los geht die Saison im Fußballbezirk Schwarzwald am Samstag, 23. Juli. Dann ist die erste Runde im Württembergischen Fußballverbands-Pokal terminiert. Eine Woche später steht die zweite Runde auf dem Programm. Als Spielbeginn ist jeweils 18.30 Uhr angesetzt.

Landesliga startet als erste Spielklasse Anfang August

Nach dem Abstieg des SC 04 Tuttlingen und des VfL Mühlheim ist die Präsenz des Landkreises Tuttlingen in der Landesliga ausgedünnt. Diese nimmt am ersten August-Wochenende (6./7. August, ab 16 Uhr) den Spielbetrieb auf. Die SpVgg Trossingen wird mit neuem Trainer Damian Kolosionek und veränderter Mannschaft versuchen, erneut den Klassenerhalt zu schaffen. Dies wird bei fünf direkten und möglicherweise drei weiteren Absteigern eine schwere Aufgabe. Nur eine Mannschaft wird aus der Landesliga direkt aufsteigen.

Drei bis maximal sieben Absteiger gibt es in der Bezirksliga, in der Mühlheim und Tuttlingen das Niveau noch heben. Durch den Aufstieg des SV Kolbingen sind insgesamt fünf Kreisteams dabei – mit dem FSV Denkingen und dem SV Bubsheim. Ein Team schafft nach Ablauf der Runde, die am Sonntag, 21. August, losgehen soll, den Sprung in die Landesliga.

Früher dran ist in diesem Jahr die Kreisliga A2. Dort rollt der Ball ab Sonntag, 14. August. Die A1 beginnt erst eine Woche später zusammen mit der Bezirksliga. In der A1 werden drei, maximal acht Mannschaften den Weg in die B-Klasse antreten müssen. Wobei Harzer sagt: „Es wird davon ausgegangen, dass zwei Mannschaften aus der Bezirksliga in die jeweilige Kreisliga A absteigen. Steigt nur eine Mannschaft direkt ab, reduziert sich dadurch auch die Anzahl der Absteiger um eine Mannschaft. Das gleiche gilt dann auch für die nachgelagerte Kreisliga B.“

In den B-Ligen geht es auch erst am Sonntag, 4. September, erstmals um Punkte. Zuvor müssen die B- und C-Ligisten schon in der Qualifikation zum Bezirkspokal antreten. Die beiden Runden finden am Sonntag, 14. August, Mittwoch, 17. August, sowie am Wochenende 20./21. August statt. Die zweite Runde des Bezirkspokal soll von Dienstag, 30. August, bis Donnerstag, 1. September, über die Bühne gehen.

Sonderfälle Schörzingen, Rottweil und Schwenningen

In der Kreisliga B1 wird es zwei, maximal sieben Absteiger geben. In der B2 sind es fünf, maximal neun. Und es gibt Sonderfälle in der Staffelzuteilung. Der SV Schörzingen spielt in diesem Jahr in der ersten Gruppe, wird nach der Saison aber wieder in die B2 oder A2 umverteilt. Gleiches gilt für den FV 08 Rottweil III, der nach einer Spielzeit in die B1 kommen kann.

In der Staffel C2 will Inter Schwenningen mitspielen. Die Teilnahme hängt allerdings noch von der rechtlichen Zulassung durch den Verband ab. In den drei C-Klassen wird es jeweils einen direkten Aufsteiger geben – und das ist dann die Ausnahme: Keinen Abstieg, nicht mal einen verschärften.

Das ist die Ligeneinteilung für die Saison 2022/23

Landesliga

VfB Bösingen, SG Deißlingen, SV Seedorf, SpVgg Trossingen und SV Zimmern (als Vertreter des Fußballbezirks Schwarzwald).

Bezirksliga

SpVgg Bochingen, SG Böhringen/Dietingen, SG Bösingen II/Beffendorf I, SV Bubsheim, FSV Denkingen, FC Hardt, SV Kolbingen, FV Kickers Lauterbach, VfL Mühlheim, FV 08 Rottweil, FSV Schwenningen, SC 04 Tuttlingen, SV Villingendorf, SV Waldmössingen, SV Winzeln und SG Zimmern II/Horgen I.

Kreisliga A 1

SG Aichhalden/Rötenberg, SG Bösingen III/Beffendorf II, SG Dunningen I/Seedorf II, FC Epfendorf, SG Fluorn I/Winzeln II, SV Herrenzimmern, SV Irslingen, SC Lindenhof, SG Locherhof/Mariazell, SpVgg Oberndorf, FC Suebia Rottweil, Türk SV Schramberg, SG 08 Schramberg/SV Sulgen, SV Waldmössingen II und FSV Zepfenhan.

Kreisliga A 2

SV Böttingen, SV Deilingen-Delkhofen, SG Dürbheim/Mahlstetten, SG Durchhausen/Gunningen/Weigheim, SV Egesheim, SG Frittlingen/Wilflingen, SG Gosheim/Wehingen, VfL Mühlheim II, VfL Nendingen, SV Renquishausen, BSV 07 Schwenningen, SV Seitingen-Oberflacht, SpVgg Trossingen II, SV Tuningen, SC 04 Tuttlingen II, SC Wellendingen und SV Wurmlingen.

Kreisliga B 1

SG Aichhalden/Rötenberg II, SpVgg Bochingen II, SG Böhringen/Dietingen II, SG Deißlingen II/Lauffen I, FC Hardt II, SV Harthausen, SG Hochmössingen/Aistaig, SG Locherhof/Mariazell II, FV 08 Rottweil II, SV Schörzingen, SG 08 Schramberg/SV Sulgen II, SpVgg Stetten-Lackendorf und SV Villingendorf II.

Kreisliga B 2

SpVgg Aldingen, FSV Denkingen II, SV Fridingen, SG Frittlingen/Wilflingen II, SG Gosheim/Wehingen II, SG Irndorf/Bärenthal, FC Rot-Weiss Reichenbach, FV 08 Rottweil III, FK Spaichingen, FV Fatih Spor Spaichingen, SV Spaichingen, Türkgücü Tuttlingen, SGM Durchhausen/Gunningen/Weigheim II und SV Wurmlingen II.

Kreisliga C 1

SG Aichhalden/Rötenberg III, SG Dunningen II/Seedorf III, FC Göllsdorf, SG Irslingen/Epfendorf II, FV Kickers Lauterbach II, SC Lindenhof II, SpVgg Oberndorf II, SG 08 Schramberg/SV Sulgen III, SV Waldmössingen III und SG Fluorn II/Winzeln III.

Kreisliga C 2

FC Göllsdorf II, SG Deißlingen III/Lauffen II, SV Herrenzimmern II, FC Suebia Rottweil II, BSV 07 Schwenningen II, FSV Schwenningen II, Inter Schwenningen, SV Villingendorf III, SC Wellendingen II und SG Zimmern III/Horgen II.

Kreisliga C 3

SG Dürbheim/Mahlstetten II, SV Seitingen-Oberflacht II, SV Königsheim, SV Kolbingen II, VfL Nendingen II, SV Renquishausen II, SV Spaichingen II, SV Tuningen II und KF Shqiponja Tuttlingen. (maj)