Wird Deutschland erstmals in der Geschichte Eishockey-Weltmeister? Zumindest nach 68 Jahren endlich wieder mal eine Medaille bei einer WM trauen die von uns befragten Experten der DEB-Auswahl zu.

„Das war ein Hammerspiel, der Wahnsinn!“, jubelte Matthias Hoppe nach dem deutschen Erfolg im Penalty-Krimi über die Eidgenossen. „Unsere Mannschaft ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Schon wie sie sich beim 3:1-Gruppensieg gegen Kanada in die Schüsse geworfen hat, war fantastisch“, urteilt das Schwenninger Torwartdenkmal. „Die Mannschaft hat ein Löwenherz“, so der 62-Jährige weiter.

Beinahe hätte der Ex-Nationaltorwart das Spiel übrigens verpasst, war er doch der Meinung, dass es erst am Abend stattfinde. „Ich habe in Königsfeld Golf gespielt, als ich hörte, dass das Spiel schon läuft und die Schweiz 1:0 vorne liegt, ich bin dann schnell nach Hause gefahren.“ Nun, die Schweizer gingen bekanntlich auch mit 2:0 in Front, die Mannen von Bundestrainer Toni Söderholm drehten die Begegnung aber.

„Ich habe das Spiel im schweizer Fernsehen angeschaut. Ich muss sagen, die Kommentare der Schweizer, auch der Spieler, waren ungerecht, die konnten nicht anerkennen, dass Deutschland letztlich verdient gewonnen hat, das hat mich aufgeregt.“ Hoppe über die jetzigen Erfolgsaussichten der DEB-Auswahl: „Das Finale, ja die Goldmedaille ist drin!“

Das Endspiel in Riga ist am Sonntag um 19.15 Uhr. Nun muss am Samstag (Spielbeginn 17.15 Uhr) aber erst einmal im Halbfinale die Hürde Finnland genommen werden. Hoppe: „Finnland liegt uns in der Tat nicht besonders. Die sind sehr gut strukturiert, verfügen über enormes Passspiel aber auch über läuferische Stärke.“

„Das war stark, Respekt was unsere Nationalmannschaft da für das deutsche Eishockey geleistet hat“, so Christof Kreutzer. Der Sportmanager der Wild Wings: „Die Schweiz war sehr gut. Es war ein harter Kampf. Wir waren aber öfter in der Offensive, haben in der Offensive mehr für den Sieg getan.“

Natürlich zeigte sich Kreutzer, der als Aktiver Verteidiger spielte, auch davon angetan, wie beeindruckend die deutsche Mannschaft die Partie drehte. „Wenn dann noch ein Marcel Noebels so brutal frech und cool den letzten Penalty versenkt, dann ist das einfach toll.“ Der 54-Jährige weiter: „Die Mannschaft tritt als Einheit auf. Wir sind in der Lage, hohes Tempo zu gehen, stehen dabei in der Defensive dennoch gut.“ Der Wild-Wings-Sportdirektor sieht nun auch gegen Suomi gute Chancen. Die Finnen gewannen das Gruppenspiel gegen die DEB-Auswahl nur 2:1. „Wir haben gegen Finnland auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hatten viele Chancen. Warum sollten wir diesmal nicht gewinnen?!“

„Das war mega, einfach großartig“, befand Andi Renz. Der ehemalige Nationalverteidiger: „Die Jungs haben sich den Sieg gegen den alten Rivalen Schweiz verdient, sie haben Herzblut gezeigt.“ Die Nationalmannschaft habe sich im Vergleich zu seiner Zeit deutlich weiterentwickelt. Renz: „Klar, haben wir auch Siege gegen die Schweiz mit Kampf und starker Defensivleistung rausgeholt. Aber wir haben jetzt spielerisch ganz andere Talente im Team. Wenn man da nur beispielsweise die jungen Moritz Seider und Lukas Reichel sieht. Aber auch die Mischung im Team stimmt. Es sind auch noch so erfahrene Leute wie Moritz Müller und Korbinian Holzer dabei.“

Der gebürtige Schwenninger ist nun gespannt, wie sich das Team in den beiden abschließenden Partien am Samstag und Sonntag bei der WM präsentiert. „Klar ist, dass der Gegner jeweils auf extrem hohem Niveau spielen wird.“ Vor Finnland hat Renz besonders Respekt. „Finnland hat vier ausgeglichene Reihen. Die sind läuferisch und taktisch wie ein Uhrwerk, machen kaum Fehler. Finnland hat das beste Nachwuchsprogramm. Das zahlt sich aus.“

„Es war doch bezeichnend, dass die Mannschaft einen 0:2-Rückstand gegen die Schweiz aufgeholt hat, Leon Gawanke 44 Sekunden vor Schluss noch der Ausgleich gelang. Das zeigt doch den ganzen Charakter des Teams“, sagt Johannes Huß. Der Wild-Wings-Verteidiger war in der Vorbereitung bei der Nationalmannschaft dabei, durfte dann aber nicht zur WM mitfahren, war zuvor von Bundestrainer Söderholm ausgesiebt worden. Huß: „Man sieht bei dieser WM wieder mal ganz eindeutig, dass im Eishockey alles möglich ist. In unserer Mannschaft war von Anfang an eine positive Stimmung. Der Glaube ist da, dass alles, wirklich alles drin ist.“ Deshalb zerbricht sich der 22-Jährige auch nicht den Kopf über die Gegner: „Wenn wir Weltmeister werden wollen, müssen wir eh alle schlagen!“ Respekt vor Semifinal-Kontrahent Finnland hat Huß aber dennoch: „Finnland ist läuferisch überragend, der schwerste Gegner an dieser WM überhaupt.“