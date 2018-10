Das Enslin-Haus darf abgerissen werden

Aufatmen bei der Tuttlinger Wohnbau: Sie darf das Union-Areal (Drei-Kronen-Areal) ohne das denkmalgeschützte Enslin-Haus bebauen. Das Haus dürfe abgerissen werden, gab Oberbürgermeister Michael Beck am Montag in der Sitzung des Tuttlinger Gemeinderats bekannt: „Die Abrissgenehmigung werden wir nächste Woche bekommen.“

Eine mündliche Zusage des Regierungspräsidiums liege bereits vor, so Beck weiter. Er hatte sich nach eigener Aussage in der Angelegenheit an Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer gewandt. Ob das nun ausschlaggebend war, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Aber soviel: „Wir können jetzt die Planung machen, die wir ursprünglich wollten“, sagte Beck.

Die Wohnbau hatte zuvor ein umfassendes Gutachten für das Denkmalschutzamt erstellt. „Wir mussten darin den Zustand des Hauses, die Qualität des Holzes und den Sanierungsaufwand darstellen“, sagte Wohnbau-Geschäftsführer Horst Riess auf Nachfrage unserer Zeitung. Externe Sachverständige hätten dabei ihr Urteil abgegeben, die Zusammenfassung wurde von der Wohnbau erstellt. Ergebnis: Der Erhalt lohne sich nicht. „Wir hätten deutlich fünfstellig jedes Jahr draufgezahlt“, so Riess.

Mit dem Argument, dass der Erhalt unwirtschaftlich sei und somit „unzumutbar“, stellte die Wohnbau den Abbruchantrag – dem nun die Genehmigung in Aussicht steht. „Sobald der Bescheid vorliegt, werden wir mit den Abbrucharbeiten beginnen“, sagte Riess. Die Wohnbau hat nach eigenen Angaben etwa 50 000 Euro für das Gutachten zum Enslin-Haus ausgegeben.