Das Donautal: Hier prallen Tourismus und Naturschutz aufeinander

Zur aktuellen Diskussion zum geplanten Rückbau des Bronner Wehrs in der Donau bei Fridingen hat Ute Raddatz vom Haus der Natur in Beuron eine „ganz klare Meinung“: „Ich stehe voll hinter dem Vorhaben, das Wehr abzubauen.“ Diesbezüglich kann es aus ihrer Sicht keine Diskussionen geben. Allein schon aufgrund der rechtlichen Situation durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie. Derzeit sei die Donau an dieser Stelle mehr ein Steh- als ein Fließgewässer. „Aber die Donau ist nun mal ein Fluss.“ Und die Fischtreppe ermögliche es nur den wenigsten Arten, das Wehr zu überqueren. Daran würde auch eine verbesserte Fischtreppe wenig ändern, zumal dann Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis mehr stehen würden, da das Wehr nicht zur Energiegewinnung genutzt werde. Dabei kann Raddatz schon verstehen, dass es für die Menschen, die mit dem Wehr aufgewachsen sind, „schwer und sehr emotional“ ist. „Das ist eine historisch gewachsene Situation, ähnlich wie beim Kaiserstand.“ Doch das ändere nichts an der klaren, gesetzlichen Situation. Die rechtliche Seite sieht auch Walter Knittel von Donaubergland. Allerdings sei die Kommunikation nicht gut gelaufen. Er sei jedoch kein Experte und könne sich seine Meinung auch nur aufgrund der getroffenen Aussagen bilden. Er wisse um die emotionale Bedeutung des Wehrs für Fridingen aufgrund des Dramas um die Bronner Mühle, die im Oktober 1960 unter Geröllmassen begraben wurden, wobei drei der Bewohner ums Leben kamen. „Es ist ein Teil der Fridinger Geschichte. Ich weiß nicht, wie sich die Natur durch den Rückbau verändern wird, aber aus touristischer Sicht spielt das Wehr keine besondere Rolle.“