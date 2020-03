Das Aufwärmen für Run und Fun beginnt

In die Laufschuhe, fertig – los: Am 28. Juni startet der 15. Aesculap Donautal-Marathon in Tuttlingen. Am 21. März können Läufer beim Run und Fun-Vorbereitungslauf die Laufstrecke unter Wettkampfbedingungen testen. Am 27. und 28. Juni wird die 17. Auflage von Run und Fun in Tuttlingen veranstaltet.

Das Laufevent hat sich von einer eintägigen Sportveranstaltung zum zweitägigen Laufevent entwickelt, das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist, heißt es in der Vorschau. Der Marathon sei jedes Jahr ein, wenn nicht das sportliche Highlight von Run und Fun. „Deshalb freuen wir uns besonders auf das 15. Jubiläum des Langstreckenklassikers“, so der sportliche Leiter, Thomas Waizenegger. In diesem Jahr gebe es eine Besonderheit: die vier Läufer Frank Buhl, Hubert Gutbrod, Ralf Kohler und Oliver Meyer sind bisher alle Run&Fun-Marathons gelaufen – und zwei der vier Läufer haben sich bereits für den 15. Start gemeldet. „Natürlich freuen wir uns über alle Teilnehmer, aber diese vier Teilnehmer sind ein ganz besonderer Teil unserer Marathon-Geschichte. Deshalb hoffen wir natürlich, alle vier im Juni am Start zu sehen“, sagt Waizenegger. Die ersten zehn Jahre führte die Panorama-Laufstrecke von Hausen im Tal durchs Donautal nach Tuttlingen. Seit 2016 starten die Marathoni vom Tuttlinger Donauspitz aus auf zwei Runden und teilen sich einen Teil der Strecke mit den Halbmarathoni.

„Natürlich gab es kritische Stimmen, als wir die Marathonstrecke verlegt haben“, sagt Run und Fun-Organisator Thomas Ulrich. „Aber die positive Resonanz überwiegt. Die Strecke ist einfacher geworden, da wir keine extremen Steigungen mehr haben. Und die Läufer profitieren von den vielen Zuschauern an der Strecke, das motiviert und führt zu neuen Bestzeiten.“

2019 ist der Marathon-Sieger Jan Kerkmann trotz Höchsttemperaturen eine neue Streckenrekord gelaufen: 2:33:56 Stunden benötigte der für den TSVE 1890 Bielefeld startende Kerkmann für die 42,195 Kilometer lange Strecke. „Ich war von Anfang an bereit, ein gutes Tempo zu laufen. Und als ich bei Kilometer 30 so angefeuert wurde, da wusste ich, dass ich das halten kann“, sagte der Marathon-Sieger Kerkmann im Ziel.

Wer seinen Leistungsstand unter Wettkampfbedingungen testen will, für den gibt es den Vorbereitungslauf am 21. März. Angeboten werden Halbmarathon oder ein Lauf über elf Kilometer in drei Gruppen, in denen auch gelaufen oder walked werden kann. Vor Ort wird ab acht Uhr eine Laufschuhberatung angeboten.

Nach dem Vorbereitungslauf können sich die Läufer im TuWass erholen. Der Eintritt ist im Startgeld von fünf Euro enthalten.