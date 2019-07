Das Allegro ist wie ein flirrender Sommerwind

Zum dritten Orgelsommerkonzert in der Stadtkirche hat Kirchenmusikdirektor Helmut Brand die Flötistin Vivien Heuberger eingeladen. Die Tuttlingerin war einst Starschülerin von Flötenlehrer Heinz Imrich. Nach weiterer Ausbildung in unter anderem Stuttgart und mehreren nationalen und internationalen Preisen wurde sie Flötistin im Gewandhausorchester Leipzig, wo sie jetzt wohnt und wirkt, und nun durften wir sie in ihrer Heimatstadt glänzend erleben.

Das zweite außergewöhnliche Ereignis war die Uraufführung der Fünf Variationen über „Wie groß ist des Allmächt’gen Güte“ von Helmut Brand. Unvorstellbar ist dieser virtuose Orgelpart mit kompliziertester Notation bis zu blitzenden 32-stel Noten, raffiniertester Rhythmik für Finger und Füße, vom Pianissimo bis Fortissimo. Brand sagte: nach dem Schreiben musste ich das Werk auch noch üben. Da kann man nur sagen: welch ein Glück für uns, solch einen Orgelvirtuosen und glänzenden Komponisten hier zu haben.

Doch Helmut Brand begann das Konzert mit der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Der englische König wollte damals einen Friedensschluss würdig feiern, und dazu wurde ein Monument auf einer großen Fläche außerhalb Londons gebaut, vor dem ein Orchester mit Trompeten und Hörnern, vielen Pauken und Streichern mit über 100 Musikern postiert wurde, und dahinter wurde ein Feuerwerk gezündet. Diese Festmusik bot nun Helmut Brand, festlich registriert, auf der Orgel.

Es folgte die bekannte Suite Nr. 2 in h-Moll von Johann Sebastian Bach für Solo-Flöte und Orchester. Vivien Heuberger ließ nun die Schönheit der sieben Sätze über den Flötenregistern der Orgel, die den Orchestersatz interpretierte, glänzend erleben. Besonders im langsamen Satz der Polonaise war der herrliche Flötenklang im weiten Kirchenraum herzinnig zu genießen, dann natürlich die Virtuosität in der Badinerie.

Die beiden Sätze von Claude Debussy danach waren trotz ihrer Kürze Perlen an Schönheit, besonders auch „La fille aux cheveux de lin“ mit dem Flötenpart.

Nach dem oben beschriebenen Fünf Variationen von Helmut Brand folgten zum Schluss des Konzerts die „Trois Mouvements“ für Flöte und Orgel von Jehan Alain (im letzten Krieg als Soldat gefallen). Im „Andante“ erst ein wunderbarer Gesang für die Flöte, dann lebhafte Bewegtheit in beiden Stimmen. Das „Allegro con Grazia“ war wie ein flirrender Sommerwind und im „Allegro vivace“ kam erst nach längerem Orgelspiel die Flöte mit Echowirkung zur Schönheit der Musik dazu.

Der Beifall wollte nicht enden. Welch herrliches Erlebnis war doch dieses 3. Orgelsommerkonzert.