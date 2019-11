Dank Fördermitteln können viele Projekte starten

Die Durchhauser Einwohnerversammmlung ist gut besucht gewesen. Bürgermeister Simon Axt blickte auf 2019 zurück. Es gab zwei Bürgerwerkstätten, die sich mit der Dorfentwicklung beschäftigten. Axt war erfreut, dass auch viele jüngere Durchhausener teilgenommen hätten.

Die Ergebnisse spiegelte der Gemeinderat in seiner Klausurtagung wider. Direktes Ergebnis war, dass man sich für das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum bewarb und als Fördergemeinde aufgenommen wurde. Ein großes Projekt 2020 werde die Sanierung des Vereinshauses sein für 340 000 Euro, ein Viertel müsse die Gemeinde selbst finanzieren.

Die Brandruine der Vulkanbar werde 2020 verschwinden. Axt berichtete, dass es der Gemeinde gelungen sei, das Gebäude zu erwerben, es werde abgerissen. Dabei werde ein neues Baugelände erschlossen und gleichzeitig eine Grünfläche samt Fußweg zum Neubaugebiet Breitwiesen mit direkter Verbindung zur Bushaltestelle angelegt. Inzwischen habe sich ein Interessent gemeldet, der auf dem freien Grundstück ein Einfamilienhaus erstellen wolle. Somit werde in kurzer Zeit einer der beiden großen städtebaulichen Missstände in Durchhausen verschwinden.

Die alte Dorfkirche solle belebt, die Umgebung gestaltet werden. Hierfür sei 2020 eine weitere Bürgerwerkstatt geplant. Im Hinblick auf die Fördermöglichkeiten sieht Axt dies als machbar und finanzierbar an.

Bis Ende 2019 können im beschleunigten Verfahren Baugebiete ausgewiesen werden. Mit Gehren II und Schlossgarten sei die weitere Möglichkeit zur Wohnbauentwicklung des Dorfes gelegt worden.

Die Fertigstellung des Glasfasernetzes sei 2019 gelungen: Zehn Kilometer Glasfaserkabel wurden verlegt, 75 Prozent der Gebäude konnten angeschlossen werden, so Axt.

In den vergangenen Jahren seien Projekte zur Zukunftsentwicklung von Durchhausen umgesetzt oder gestartet worden. Dies erfordere einen immensen Zeitbedarf, und so wurde ein Organisationsgutachten in Auftrag gegeben. Dieses empfehle, eine weitere Stelle in der Verwaltung zu schaffen. Die Details des Gutachtens werden in einer der kommenden öffentlichen Sitzungen präsentiert.

Im September wurde der erste Neubürgerempfang veranstaltet. Axt bedankte sich bei den Beteiligten für die aufwändige Vorbereitung und beim Redaktionsteam für die neu erstellte Gemeindebroschüre.

Im Kindergarten werden aktuell 56 Kinder betreut, berichtete Axt. In den vergangenen vier Jahren habe sich die Zahl der betreuten Kinder fast verdoppelt. Bei weiter steigenden Kinderzahlen werde die Kapazitätsgrenze erreicht. Aktuell werde an Lösungsansätzen gearbeitet. Auch würden die beiden vakanten Erzieherinnenstellen bald besetzt.

Horst Walter meldete sich zu Wort und appellierte, bei der Neuausweisung von Baugebieten im Bebauungsplan die Landesverordnung von 2015 umzusetzen, dass keine Schottervorgärten geduldet würden.

Vom Forstrevier Seitingen-Oberflacht berichtete Harald Rutha vom „Dürrejahr“ 2019. Vor allem Tannen seien vom Borkenkäfer befallen worden. In Durchhausen gab es zwei Hiebe. Die geplanten Baumpflanzungen mussten aufgrund der Dürre ausfallen. Im kommenden Jahr sollen 1100 Berg-Ahorn gepflanzt werden. Durchhausen möchte an der Aktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ teilnehmen. Glücklicherweise sei Durchhausen weitgehend von großen Käferkalamitäten verschont geblieben und könne weiterhin im Wald gut wirtschaften.

Feuerwehrkommandant Jörg Wintermantel berichtete von fünf Einsätzen. Anfang 2019 wurde eine Ölsperre am Schönbach gebraucht, ein Baum fiel aufgrund Schneebruchs Mitte Januar auf die Straße. Eine Tierrettung mit der Trossinger Drehleiter war Ende März. Anfang Mai gab es einen Auffahrunfall, bei dem austretende Flüssigkeiten aufgenommen wurden. Und bei einem Lkw-Brand auf der A81 unterstützte die Durchhauser Wehr die Kollegen aus Trossingen. Die Durchhauser Feuerwehr habe dazu viele weitere Tätigkeiten wie das Aufstellen des Christbaums, des Narren- und Maibaums, Verkehrssicherheitsdienste bei Veranstaltungen. Elf Mann hätten das Leistungsabzeichen in Silber abgelegt. Aktuell bestehe die Feuerwehr aus 38 Aktiven, die Jugendfeuerwehr aus elf Kindern und Jugendlichen, die am Feuerwehrzeltlager in Seitingen-Oberflacht und an der Kreisübung in Immendingen teilnahmen.

Ein Bürger fragte Axt, was aus der freien Fläche neben der Kirche werde. Er entgegnete, dass derzeit keine Planungen und Bestrebungen zur Veränderung der Fläche angedacht seien. Für die Bewirtung sorgte die freiwillige Feuerwehr, Chefkoch Volker Baier und sein Team für leckeres Essen.