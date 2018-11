Daniel Cataraga ist erneut U23-Weltmeister

Der Nendinger Ringer Daniel Cataraga hat bei den U23-Weltmeisterschaften in Rumänien Gold gewonnen. Dabei kämpfte sich der Moldawier mit drei Schultersiegen souverän durch das Turnier und krönte sich zum ersten Ringer überhaupt, der in zwei aufeinanderfolgenden Jahren Junioren-Weltmeister wurde.

Als der ASV Nendingen Anfang Oktober bei Germania Weingarten eine deutliche 6:16-Niederlage einstecken musste, glänzte lediglich Daniel Cataraga gegen Altmeister Adam Juretzko (PS 10:0). Der deutsche Ringer-Routinier, der in seiner Karriere schon gegen etliche Kontrahenten auf der Matte gestanden ist, staunte nicht schlecht über den energisch auftretenden Moldawier im ASV-Dress. „So einen wie Cataraga habe ich noch nie gesehen“, verkündete der sichtlich beeindruckte Juretzko.

Ähnlich forsch ging der 23-Jährige auch bei der diesjährigen U23-WM in Bukarest vor. Nachdem der Griechisch-römisch-Athlet bereits im Vorjahr in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm Gold geholt hatte, trat er in diesem Jahr in der Kategorie bis 77 Kilogramm an. Nach einem klaren Punktsieg (7:0) in der Qualifikation über den Georgier Bakuri Gogoli zeigte sich Cataraga als der dominierende Ringer des Wettbewerbs (77 kg, GR). Im Eiltempo gelangen ihm auf dem Weg zum Weltmeistertitel drei beeindruckende Schultersiege gegen starke Konkurrenten. Im Viertelfinale schulterte er trotz zwischenzeitlichem Rückstand nach nur 1.45 Minuten seinen kirsigischen Gegner Renat Iliaz Uulu. Anschließend musste sich der Inder Sajan Sajan gegen Cataraga im Halbfinale nach nur 2.28 Minuten geschlagen geben. Und auch im Finale machte der ASV-Ringer mit seinem dänischen Kontrahenten Rajbek Bisultanov nach 2.45 Minuten kurzen Prozess. Der einzige deutsche Ringer im Wettbewerb, Karan Mosebach, schied in der Qualifikation aus.

Für ASV-Geschäftsführer Markus Scheu kam der Erfolg Cataragas nicht überraschend: „Daniel ist ein positiv verrückter Typ, der keine Niederlagen akzeptiert. Bei uns in Nendingen ist er nicht umsonst einer der absoluten Publikumslieblinge, sozusagen unser Lewandowski.“

Zusätzlich motiviert dürfte Daniel Cataraga auch haben, dass sein moldawischer Verbandstrainer ihn bei der Weltmeisterschaft nicht für die Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm aufstellen wollte, sondern ihn lediglich für die Kategorie bis 72 Kilogramm vorgesehen hatte. „Das wäre aber utopisch und nicht schaffbar für ihn gewesen“, berichtet Scheu. Daher entschloss sich Cataraga dazu, seine Teilnahme bei der WM abzusagen und stattdessen bei der Junioren-WM in seiner neuen Kategorie anzutreten.

Heimkämpfe am 8. und 9. Dezember

Wer den frischgebackenen Junioren-Weltmeister in Tuttlingen live erleben will, darf sich auf einen Doppelkampftag in der Deutschen Ringerliga am 8. und 9. Dezember freuen. Dann trifft der ASV Nendingen mit Cataraga auf den KSV Ispringen und Germania Weingarten.