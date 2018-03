Danceperados entfachen irisches Lebensgefühl

Die Danceperados of Ireland gastieren am Sonntag, 15. April, um 19 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen. Sie präsentieren das Programm „Whiskey you are the devil“.

Die Danceperados werden von einem musikalischen Sextett begleitet, dessen Musiker gehören zur Topliga des Irish Folk. Da sind auch einige „All Ireland Champions“ dabei. Die Sängerin Geraldine MacGowan gehört zu den Pionieren des Irish Folk Revivals der 70er-Jahre. Als musikalischer Direktor fungiert der Akkordeon-Virtuose Eimhin Liddy.

Für die Choreographie ist der zweimalige „World Champion“ Michael Donnellan zuständig. Er war sowohl Solist bei Riverdance als auch Lord of the Dance.

Die Iren sind für ihre Leidenschaften weltberühmt. Dazu gehört auch der irische Whiskey. Auch hierbei wird das Wissen und Können von Generation zu Generation weitergegeben. Das „Whiskey you are the devil“ Programm ist keine Huldigung an den Alkohol und die bekannte Trinkfreudigkeit der Iren. Die Iren tranken oft um Unterdrückung, Hunger und Perspektivlosigkeit zu verdrängen. Die Kolonialherren wussten, dass Menschen, die an der Flasche hängen einfach zu beherrschen sind. Viele Arbeitsplätze hingen vom Wohl der Whiskeyindustrie ab.

Eine auf Musik und Tanz abgestimmte Multivision mit irischen Landschaften und Motiven rund um den Whiskey gibt dem Publikum das Gefühl, in Irland zu sein.

Karten gibt es bei der Ticketbox Tuttlingen, Telefon 07461 / 91 09 96, bei den bekannten Vorverkaufsstellen in der Region und unter schwäbische.de/tickets – Telefon 0751 / 29 555 777. AboKarte-Besitzer erhalten beim Kauf von Karten zehn Prozent Ermäßigung.