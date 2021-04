Damit die Schafwolle aus dem Donautal nicht zum Abfallprodukt wird

Die Initiative „Beuroner Filz“

Der Ursprung der Initiative Beuroner Filz geht gut 20 Jahre zurück. „Der Naturpark Obere Donau hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Vermarktung regionaler Produkte zu fördern und zu organisieren", erzählt Adele Nalik, die von Anfang an dabei ist. Damals wurde auch die Genossenschaft Bodeg (Bäuerliche Vermarktung Obere Donau) gegründet und unter dem Markenzeichen „Beuroner Filz“ entstanden erste Produkte aus heimischer Wolle mit dem Ziel, den Schafhaltern im Naturpark einen fairen Preis für die Rohwolle zu bieten. Um für diese Idee eine breitere Basis zu schaffen bot sich 2003 das Förderprogramm „Frauen schaffen Zukunft“ an: Unter der Trägerschaft des Bildungszentrums Gorheim, gefördert durch den Verband der Landfrauen und in Kooperation mit dem Haus der Natur konnte Adele Nalik in ihrer Wollwirkstatt insgesamt 24 Frauen eine Qualifizierungsmaßnahme zur Einführung in die Wollverarbeitung und ins Filzhandwerk anbieten. Auf der Basis dieses Kurses fanden sich knapp zehn Frauen zur Gruppe Beuroner Filz, die sich – wenn auch mit wechselnder Besetzung – bis heute der Verwertung der heimischen Wolle auf unterschiedliche Weise widmet. Die zahlreichen Aktivitäten und Angebote der Gruppe werden vom Haus der Natur organisiert und betreut. Dazu gehören unter anderem der Verkauf von Wollprodukten im Shop des Hauses, Kurse und Workshops zum Thema Wollverarbeitung, Ausstellungen und Messeauftritte. Den Wert der heimischen Wolle anzupreisen, ist ein wichtiges Ziel der Gruppe. Es geht jedoch auch darum, auf diese Weise auf die prekäre Situation der Schafhalter als Beispiel für die Probleme kleinbäuerlicher Strukturen aufmerksam zu machen. (ajs)