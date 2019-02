Damen der HSG Fridingen/Mühlheim siegen 25:19

Das Frauenteam der HSG Fridingen/Mühlheim siegt weiter: In der Handball-Württembergliga gelang im schwierigen Auswärtsspiel bei der SG Burlafingen/Ulm ein 25:19-Sieg. In der Landesliga der Männer verspielte der TV Aixheim beim Heimstarken TEAM Esslingen einen Punktgewinn (18:25). Die HSG Rietheim-Weilheim verlor im Derby bei der HSG Rottweil deutlich.

Württembergliga Frauen

SG Burlafingen/Ulm – HSG Fridingen/Mühlheim 19:25 (9:12). Der doppelte Punktgewinn der HSG Fridingen/Mühlheim in Ulm war alles in allem verdient. Nach einer Minute traf die SG zur ersten Führung. Doch ab der 11. Minute ließen die Donautälerinnen nicht einmal mehr einen Ausgleich zu und bauten die Führung aus. In der harzfreien Halle war das keine leichte Aufgabe. „Es war ein unangenehmes, zähes Spiel. Durch das Harzverbot ist das Spiel wie gehemmt. Bei den Pässen und im Abschluss fehlte der Druck“, sagt HSG-Trainer Frank Rohrmeier, der mit seinem Team in Ulm Sieg Nummer elf verbuchte. In der Folgezeit erarbeitete sich seine Mannschaft mehrere Male ein Polster von drei bis vier Toren. Einen größeren Vorsprung konnte sich die HSG lange nicht erspielen. „In einer 6:0-Deckung wollte unser Gegner Würfe aus dem Rückraum provozieren. Diese haben wir dann auch genommen, aber es fehlte eben die Kraft und Dynamik im Wurf“, sagt der Trainer. Dennoch siegte die Donautal-HSG verdient. Nach einer 19:15-Führung (49. Minute) arbeitete sich Burlafingen/Ulm auf 19:17 heran (52.), doch den Gästen gelangen drei wichtige Treffer in Folge. „Wir mussten bis zum Schluss hellwach sein und die Spannung hochhalten. Fünf Minuten vor dem Ende spielen wir in doppelter Unterzahl.“ Doch in dieser Phase kam die Heimmannschaft nur zu zwei Treffern, Fridingen/Mühlheim legte in Minute 59 und 60 drei Tore nach und siegte letztendlich ungefährdet mit 25:19. - Tore: Clara Frankenstein (7), Patricia Rebholz (5), Caterina Schwarz (5/4), Rebecca Maurer (3/1), Vanessa Fritz (2), Tanja Seiffert, Burcin Özgentürk, Anna-Lena Gögelein (jeweils 1).

Landesliga Männer

TEAM Esslingen – TV Aixheim 23:18 (10:7). Beim TV Aixheim wird man sich vor allem über die Torausbeute in Halbzeit eins ärgern. In der Anfangsphase gab Esslingen in eigener Halle klar den Ton an. Nach 14 Minuten traf der Gastgeber sieben Mal, Aufsteiger Aixheim brachte den Ball lediglich einmal im Tornetz unter. Im torarmen ersten Durchgang arbeiteten sich die Grün-Weißen mehr und mehr heran. In Unterzahl traf Philip Klingeisen für die Gäste zum 4:8. Anschließend verwarfen beide von der Sieben-Meter-Linie. Auch beim 10:6 (26. Minute) konnte Esslingen die Führung halten, Sekunden vor der Pause traf Michael Klaritsch zum 7:10. „In der zweiten Halbzeit kommen wir dann dreimal auf ein Tor heran und verwerfen jedes Mal“, sagt TVA-Trainer Holger Hafner enttäuscht über die ausgelassenen Chancen. Beim 14:15, 16:17 und 17:18 erzielte jeweils der Gastgeber das nächste Tor und Aixheim kam nicht zum Ausgleich. „Wir sind selbst schuld. Es waren zu viele Fehler.“ Nach 55 Minuten stellte Hafner auf eine 4:2-Abwehr um und wollte Esslingens Rückraum aus dem Spiel nehmen. „Das hat auch gut funktioniert. Dann bekommen wir zwei Minuten, Esslingen bringt den sechsten Feldspieler und trifft nach einem Abspielfehler ins leere Tor.“ Daher entstand aus einem engen Spiel ein so deutliches Ergebnis. Esslingen erzielte fünf Treffer in Folge zum 23:17, Axel Baumann verkürzte noch kurz vor Schluss. - Tore: Fabian Gruler (7/3), Michael Klaritsch, Heiko Honer (beide 3), Philip Klingeisen (2), Andreas Faitsch (2/1), Axel Baumann (1).

HSG Rottweil – HSG Rietheim-Weilheim 30:17 (15:10). Eine klare Angelegenheit war das Derby, das der Gastgeber schlussendlich souverän für sich entschied. Rottweil trat gleich aufs Gaspedal und führte nach acht Minuten bereits 5:1. Und Rottweil ließ nicht locker, ließ die wacker kämpfenden Rietheim-Weilheimer nicht herankommen. Bis auf drei Tore verkürzte der Gast den Spielstand in der 27. Minute auf 13:10. Allerdings ging es mit einem 15:10 dann in die Pause. Auch im zweiten Durchgang das gleiche Bild. Rottweil hielt den Gast auf Distanz. Ab der 41. Minute hatte der Gastgeber beim Stand von 17:13 den Rietheim-Weilheimern dann den Zahn gezogen. Der erhoffte Befreiungsschlag im Abstiegskampf blieb somit lediglich ein Wunschtraum. - Tore: Rottweil: Andreas Eisenack (6), Patrick Müller (2), Jens Haberkorn (3), Dennis Huber (3), Nico Singer (6), David Eglof (1), Elias Honer (2), Tim Singer (2) und Kajetan Beyer (5). Rietheim-Weilheim: Thomas Aicher (1/0), Robin Hermle (2), Thorsten Haag (2), Tobias Haffa (1/1), Florian Wenzler (3/0), Jimmy Solis (1), Stefan Hörcher (5), Pascal Bensch (2).