„Dabei sein“ bei Krawallnacht kostet 57-Jährige 2400 Euro

Wer den Prozess um die Ereignisse des 1. Mai 2021 in Tuttlingen verfolgt, kennt dieses Bild inzwischen: Ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin beteuert, nichts Böses im Sinn gehabt zu haben. Man habe nur gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren wollen. Krawalle? Gewalt? Landfriedensbruch? Um Himmels Willen. Die Staatsanwältin argumentiert dagegen und der Richter lässt sich bislang nur in Ausnahmefällen erweichen. Der jüngste Prozess war keiner von diesen Ausnahmen. Eine 57-Jährige muss 2400 Euro Geldstrafe bezahlen – weil sie dabei war.

Was passiert ist, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Um die 50 Menschen versammelten sich am Abend des 1. Mai 2021 auf dem Honberg. Meist schwarz gekleidet, zum Teil vermummt und schwarz-weiß geschminkt. Ihr Ziel war es, mit Fahnen und Fackeln durch die Innenstadt bis ins Umläufle zu ziehen. Die Polizei versuchte, den nicht angekündigten Aufzug in geregelte Bahnen zu lenken. Als das nicht möglich war, gerieten Polizei und Teilnehmer an der Stockacher Straße aneinander, es kam zu Handgreiflichkeiten.

Freiheitszug oder Krawallgruppe?

Der Zweck des Aufzugs? In einer Telegram-Gruppe, die eigens für diesen Zweck gegründet wurde, war von einem „freiheitlichen Gesinnungszug“ die Rede. Teilnehmer behaupten, es sei eine Demo gegen Corona-Maßnahmen gewesen. Richter Thomas Straub ist längst überzeugt, dass es nur darum ging, die Konfrontation mit der Polizei zu suchen. Mehrere Angeklagte haben gegenüber dem Gericht klar gemacht, dass sie Deutschland als Staat und die Polizei als Exekutive nicht anerkennen.

Noch einmal zitierte Straub bei der Verhandlung am Donnerstag aus der Telegram-Gruppe. Wir üben keine Gewalt aus, hieß es mehrfach darin, „bleibt friedlich, aber knallhart“, aber „wenn einer vom Feind festgehalten wird, wird ihm geholfen – einer für alle, alle für einen“. Oder: „Seid unbewaffnet, das wäre für diese Hunde ein gefundenes Fressen.“ Und: „Die Polizei als private Firma hat keinerlei Befugnis.“

Sohn wurde bereits verurteilt

All diese Dinge habe sie gar nicht gelesen, sagte die 57-jährige Frau aus Singen. Ja, sie sei in der Gruppe gewesen, im Chat-Protokoll, das der Polizei vorliegt, ist einer ihrer Beiträge dokumentiert. Sie habe Smileys geschickt, den Rest aber nicht weiter verfolgt, „dafür hatte ich keine Zeit“. Von dem Treffen habe sie bei Demos gegen die Corona-Maßnahmen erfahren, in Tuttlingen und Stuttgart sei davon gesprochen worden. Ihr Sohn war auch dabei, er ist bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Und er war derjenige, der die Fackeln mit auf den Berg brachte – Altbestand aus ihrem eigenen Keller, räumte die Mutter nun vor Gericht ein.

Keine Fackel in der Hand

Eine Fackel getragen hat sie allerdings nicht, zumindest war es ihr nicht nachzuweisen. Dass sie vermummt war, wollten sie und ihr Anwalt, Sylvester Kraemer, auch nicht stehen lassen. Der schwarze Schal vor Mund und Nase habe als eine Art Maske gedient, „ich muss mich schützen, weil ich eine Krebserkrankung habe“, sagte sie. Staatsanwältin Isabel Gurski-Zepf hielt das für eine Schutzbehauptung. Bei einer solchen Vorerkrankung „ist die Frage, ob man überhaupt an sowas teilnimmt“, sagte sie.

„Das nimmt Ihnen das Gericht nicht ab“, stellte auch Straub am Ende klar. Der Schal, ebenso wie die Kleidung und Schminke der anderen Teilnehmer, diente seiner Überzeugung nach dazu, die eigene Identität zu verschleiern und einer polizeilichen Verfolgung zu entgehen.

Verteidiger plädiert auf Freispruch

Doch war es wirklich Landfriedensbruch? Verteidiger Kraemer plädierte auf Freispruch. „Die rein passive Anwesenheit in einer Menschenmenge stellt keine Beihilfe dar“, zitierte er ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Seine Mandantin habe sich im Hintergrund gehalten. Erforderlich sei laut dem Urteil „eine Solidarisierung, ein Aufenthalt im Frontbereich, das Zulaufen auf Gegendemonstranten“. Das Gericht sah es auch diesmal anders: „Der komplette Demonstrationszug hat sich dynamisch hin- und herbewegt, je nachdem wo Krawall war“, erläuterte Straub.

„Jeder, der in dieser dynamischen Gruppe war, hat dazu beigetragen, dass es zu Gewalt gekommen ist.“

Anführer ist krank

Und wer hat die Gruppe angeführt? Offiziell niemand. Inoffiziell gab es einen Mann, der auf dem Honberg die Ansagen machte. Auch er war am Donnerstag angeklagt, reichte aber eine Krankmeldung ein. „Es ist erstaunlich, wie viele Teilnehmer dieses Aufzugs kurz vor der Verhandlung erkranken“, kommentierte Richter Straub trocken. Ein Nachholtermin soll für August anberaumt werden.