Dürbheim/Mahlstetten trifft im Derby auf SV Spaichingen

Der siebte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B 2 bringt dem SV Schörzingen zwar ein schweres Auswärtsspiel bei der FSV-Reserve in Schwenningen, aber dies sollte der Tabellenerste meistern können. Der zweitplatzierte FC Reichenbach hat Heimrecht und dürfte am Sonntag ebenfalls unter den Siegern zu finden sein. Das Top-Spiel dürfte die Paarung in Dürbheim sein, wo die SG Dürbheim/Mahlstetten den SV Spaichingen erwartet.

SG Gosheim/Wehingen II – SV Böttingen (So., 13 Uhr). Die Böttinger reisen mit dem torreichsten Angriff an, der es bisher auf 24 Tore gebracht hat. Der Keeper der SG dürfte mit seiner Abwehr vor viel Arbeit stehen.

FSV Schwenningen II – SV Schörzingen. Die FSV-Reserve ist zu beachten. Nur wenn Tabellenführer SV Schörzingen konzentriert ins Spiel geht, kann er mit einem Erfolg im Schwenninger Moos rechnen.

SpVgg Aldingen – SV Wurmlingen II (So., 15 Uhr). Die Wurmlinger Reserve wartet immer noch auf den ersten Dreier. Dieser wird auch am Sonntag auf sich warten lassen. Der Spielvereinigung muss daheim ein Erfolg zugetraut werden.

SG Dürbheim/Mahlstetten – SV Spaichingen. Das dürfte eine interessante Begegnung sein. Die Spielgemeinschaft sollte in Dürbheim den Heimvorteil zu einem weiteren Dreier nutzen können.

SV Deilingen – SG Irndorf/Bärenthal. Bei beiden läuft es bisher alles andere als gut. Beiden fehlt noch der erste Dreier in der Saison. Für den SV Deilingen wäre es eine Enttäuschung, wenn er auf eigenem Platz nicht gegen das Schlusslicht gewinnt.

FC RW Reichenbach – FC Vorwärts Weigheim. Alles andere als ein klarer Sieg über den FC Weigheim wäre für die Heimmannschaft am Sonntag ärgerlich.