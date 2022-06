Culcha Candela sind beim Tuttlinger Honberg-Sommer zu Gast

Die Berliner Hip-Hop-, Reggae- und Latin-Formation Culcha Candela steht nicht still – und das seit mehr als 20 Jahren nicht. Sich auf ihrer Erfolgsgeschichte auszuruhen wäre auch viel zu langweilig für Mateo, Chino, Don Cali und Johnny. Mit ihrem neuen Album „Top Ten“ steht die Band auf „Hope“-Tour 2022 in den Startlöchern für die Festivalsaison. Beim Tuttlinger Honberg-Sommer stehen Culcha Candela am Sonntag, 17. Juli, auf der Bühne im Festivalzelt, teilen die Tuttlinger Hallen mit.

Nach insgesamt mehr als fünf Millionen verkauften Tonträgern, knapp 35 Edelmetall-Awards und über 1500 Live-Shows Gepäck jetzt der zweite Gig (nach 2006) in Tuttlingen. Karten für das Konzert, das um 20 Uhr beginnt, gibt es noch im vergünstigten Vorverkauf online (www.tuttlinger-hallen.de), per Telefonhotline Telefon 07461/910996, in der Ticketbox in Tuttlingen und an den bekannten Vorverkaufsstellen für das Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg in der Region.