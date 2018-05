Crosslauf-Finale am Samstag bei der TG Tuningen

Die Crosslauf-Serie Zollern-Schwarzwald wird am Samstag abgeschlossen. Ausrichter des vierten Laufes ist die TG Tuningen.

Obwohl der dritte Lauf in Trossingen in der Cup-Wertung bereits Vorentscheidungen gebracht hat, sind sich die Organisatoren von der TG Tuningen sicher, dass es auf dem Wiesengelände rund um die Tuninger Sporthalle am Samstag spannende Laufentscheidungen geben wird.

Will man der Wetterentwicklung Glauben schenken, werden die Läuferinnen und Läufer unter winterlichen Bedingungen auf die Strecken geschickt. Geländelauf ist eine Freiluftveranstaltung in und mit der Natur und damit müssen sich alle Teilnehmer auseinandersetzen. Der Lauf findet auch bei Schneefall oder Dauerregen statt.

Der Zeitplan: 13 Uhr: Mittelstrecke, Männer, Frauen, M/W U18 und U20. - 13.15 Uhr: M/W U10. - 13.30 Uhr: M/W U12. - 13.45 Uhr: M/W U14. - 14 Uhr: M/W U16. - 14.15 Uhr: Langstrecke, Männer, Frauen, M/W U20, M/W U18.

Der Start erfolgt auf dem Hartplatz vor der Sporthalle Tuningen, Umkleide- und Duschmöglichkeiten gibt es in der Sporthalle. Die Sieger-ehrung ist in der Festhalle Tuningen (ist im Bereich von Start und Ziel).

Infos gibt es auf der Internetseite www.cross-zollern-schwarzwald.de. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich. (bm)