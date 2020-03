Corona zwingt auch Kegler in die Knie

auf Grund der aktuellen Entwicklung zum Corona-Virus verschiebt das Präsidium des Deutschen Keglerbundes Classic die Bundesligaspieltage am 14. und 15. März sowie 21. und 22. März, zudem die Aufstiegsspiele am 28./29. März und 4./5. April. Neue Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. In der Präsidiumssitzung des WKBV wurde beschlossen, dass sich der Verband dem anschließt. Dies bedeutet im Folgenden: Die letzten beiden Spieltage werden sowohl auf Landesebene als auch auf Bezirksebene ausgesetzt. Entscheidungs- und Aufstiegsspiele werden ebenfalls ausgesetzt. Der WKBV-Pokal wird auch verschoben.

Einzelmeisterschaften: Um die Spielrunde noch irgendwie eventuell zu Ende bringen zu können, wurde ebenfalls im Präsidium beschlossen, alle Einzelmeisterschaften auf Bezirks- und Landesebene abzusagen.Die Aussetzung der letzten beiden Spieltage ist bindend.