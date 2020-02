Corona-Virus: Im Tuttlinger Gesundheitsamt laufen die Telefone heiß

Eine Infektion mit dem Corona-Virus liegt im Landkreis Tuttlingen noch nicht vor. Doch die Anspannung steigt, wie Siegfried Eichin, Leiter des Gesundheitsamts, auf Anfrage mitteilt. Seit ein 25-Jähriger im Landkreis Göppingen erkrankt ist, „laufen bei uns die Telefone heiß. Wir bekommen zig Anrufe, wie man damit umgeht. Wir sind in höchster Bereitschaft“, sagt er. Seit Mittwochabend ist zudem ein Corona-Fall im Kreis Rottweil bestätigt.

Auch das Kreisklinikum in Tuttlingen wird immer wieder von Patienten mit Infekten kontaktiert. „Bisher haben wir aber keinen bestätigten Coronavirus-Fall“, sagt Pressesprecherin Aline Riedmüller. Bisher habe das Klinikum zwei Tests beauftragt.

Durch die vielen Menschen, die von Auslandsreisen nach Baden-Württemberg zurückkehren, sei man schon angespannter. „Aber Corona ist nicht Ebola“, meint Siegfried Eichin vom Gesundheitsamt und verdeutlicht, dass man bei der Bekämpfung der Lungenkrankheit „mit Bedacht“ vorgehen solle. Von Maßnahmen, wie dem Schließen der Grenze, um Länder abzuriegeln, hält er nichts. „Das ist unverhältnismäßig. Und wenn wir schon mit Kanonen schießen, müssen wir auch wissen, auf was wir schießen“, sagt der Mediziner.

Sollte sich jemand wirklich krank fühlen, rät Bernd Mager, Dezernet für Soziales und Arbeit beim Landkreis, dazu, zunächst telefonisch Kontakt zum Hausarzt oder dem Krankenhaus aufzunehmen. Wichtig sei, dass man den Ärzten mitteilt, wenn man in einem Risikogebiet gewesen ist. Wobei die Eingrenzung nicht eindeutig ist. Während zwei Orte in Italien mittlerweile ein Risikogebiet seien, wäre Mailand das noch nicht, sagt Eichin.

Um sich nicht mit Corona anzustecken oder es nicht zu übertragen, muss man auf die Hygiene achten, erklärt er. Dazu gehören das regelmäßige Waschen der Hände sowie das Husten in die Armbeuge. Jüngere Menschen, bei denen die Ansteckungsgefahr nicht so groß sei, sollten den Umgang mit älteren Personen wegen der möglichen Übertragung meiden.

Bei der Aesculap AG sind den Mitarbeitern Reisen nach „Asien, aus Asien und aus der Region heraus“ sowie nach Italien verboten. Ein Firmensprecher des Mutterkonzerns B. Braun Melsungen AG erklärt, dass die „Nachfrage nach Produkten zum persönlichen Schutz, wie Gesichtsmasken und Handschuhe, sowie nach Produkten für die Hände- und Flächendesinfektion erheblich zugenommen“ hat. Aufgrund der steigenden Nachfrage könnte es sein, dass die Aesculap AG Anfragen ablehnen oder den Kunden eine spätere Lieferung anbieten müsse.

Das Desinfektionsmittel fehlt, macht sich unter anderem in Drogerien bemerkbar. Die Regale, in denen sonst Handdesinfektionsmittel, Desinfektionstücher und Putzmittel mit desinfizierenden Inhaltsstoffen zu finden sind, sind im Müller in Tuttlingen leergefegt. Und nicht nur dort. Auch in Apotheken gibt es kaum noch Desinfektionsmittel. „Es gibt weder Desinfektionsmittel noch Mundschutz“, berichtet Olga Knack, Inhaberin der Linden-Apotheke in Immendingen. „Niemand weiß, wann die Produkte wieder lieferbar sind“, sagt sie. Am Donnerstagvormittag hat sie mit mehreren Firmen und Großhändlern telefoniert, von denen die Apotheken abhängig seien.

Der Aussage des Gesundheitsministers Jens Spahn, dass alle gut vorbereitet seien, könne sie nicht zustimmen. „Die Bestände sind alle weg, keiner weiß, wann es wieder Nachschub gibt, da sieht man ja, wie gut alle vorbereitet sind.“

Auch Apothekerin Claudia Schwägler weiß, dass viele Firmen bereits seit zwei bis drei Wochen keine Desinfektionsmittel mehr liefern. Einen kleinen Vorrat hat sie noch, den sie aber für Patienten mit geschwächtem Immunsystem und Heime aufbewahrt, „dort, wo alle auf einem Pulg sitzen“, schildert sie. „Wie bekommen auch nichts mehr, auch nicht für uns selbst.“ Oft die Hände zu waschen, sei ein gutes Mittel um vorzubeugen, sagt sie. Vielmehr als die Lieferengpässe des Desinfektionsmittels belastet sie am Donnerstagvormittag aber ein anderes Thema: „Heute morgen habe ich einen Anruf von der Feuerwehr bekommen“, sagt sie. Ihnen sei nun empfohlen worden, sich Mundschutz mit Filter, sogenannte FFP3-Masken, zuzulegen. „Die sind schon seit drei Wochen nicht mehr zu bekommen.“ Bei einem Telefonat mit einer Firma, die bundesweit liefert, habe man ihr gesagt, dass vor August keine Masken mehr produziert werden. „Feuerwehr, Polizei, DRK, die müssen raus, und bekommen erst jetzt empfohlen, sich solche Masken zu besorgen“, wundert sich Schwägler.

Auch Franziska Kars von der Engelapotheke in Tuttlingen weiß von der momentanen Situation: „Wir haben auch gar kein Desinfektionsmittel mehr. Und bekommen vorerst auch nichts - frühestens in zwei bis drei Monaten“, sagt sie. Auch Atemschutzmasken seien momentan Mangelware. „Die FFP3-Masken mit Filter sind erstmal nicht lieferbar. Vor einigen Tagen haben wir welche ohne Filter bekommen. Aber auch die sind mittlerweile schon wieder ausverkauft“, erzählt Kars.

Auch die Hotels in der Region sind von der Virusinfektion betroffen: „Im Januar und im Februar haben alle Gäste aus den asiatischen Ländern ihren Aufenthalt bei uns storniert“, erzählt

Sandro Gay, Geschäftsführer des Stadthotels Tuttlingen. Im Schnitt wären das zehn Kunden in der Woche. Das Hotel arbeitet eng mit Tuttlinger Unternehmen zusammen, die die Besuche von Kunden und Geschäftspartner in den vergangenen zwei Monaten abgesagt hätten. „Das merken wir natürlich“, sagt Gay. Abweisen würde das Stadthotel aber niemanden. So wird es auch im Légère Hotel und dem Charly's Tuttlingen gehandhabt. „Wir weisen keine Gäste ab“, sagt Ute Werle, stellvertretende Direktorin der Hotels. „Wir haben in unseren Häusern sowieso Hygienebestimmungen. Darauf achten wir verstärkt - zum Schutz unserer Gäste und der Mitarbeiter“, erklärt sie.