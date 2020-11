Corona-Versteckspiel in der Bar: Polizei löst Kneipenabend auf

Der Betreiber einer Bar in der Steißlinger Straße in Singen hat trotz des aktuellen Betriebsverbots am Dienstagabend Gäste bewirtet. Jetzt liegt eine Anzeige gegen ihn vor. Das teilt die Polizei Konstanz mit.

Zur Tarnung hatte der Mann die Rollläden der Fenster heruntergelassen und die Eingangstür verschlossen. Vorbeifahrenden Personen fiel aber auf, dass Gäste in das Lokal eingelassen wurden.

DIe Polizei verschaffte sich Zugang in das Gebäude und entdeckte mehrere Gäste, die sich unter einer Treppe versteckt hatten. Außerdem wurden geöffnete Getränke und Zahlbelege gefunden. Alle Personen werden angezeigt.