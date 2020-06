Corona-Tests am IKG sind bislang negativ

Wird eine Person positiv auf das Coronavirus getestet, werden alle Personen abgefragt, mit dem der erkrankten Person Kontakt hatten. Diese werden schließlich in zwei Gruppen aufgeteilt: Die Kontaktpersonen der Kategorie eins, die mit dem Erkrankten in den 14 Tagen vor der Erkrankung viel und engen Kontakt hatten. Die Kontaktpersonen der Kategorie zwei, die zwar Kontakt, aber keinen engen Kontakt zum Erkrankten hatten. Das sind zum Beispiel Personen, die sich im selben Raum wie ein bestätigter COVID-19-Fall aufhielten. Personen der Kategorie eins werden getestet und in häusliche Quarantäne geschickt. Personen der Kategorie zwei werden informiert und darum gebeten, zu Hause zu bleiben.