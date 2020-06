Corona-Regeln: Das ist nun wieder erlaubt

Die Lockerungen im Umgang miteinander setzen sich fort: Neu ist, dass man sich im privaten Umfeld – also Haus, Wohnung, Garten – mit bis zu zehn Personen aus bis zu zehn Haushalten treffen darf, sagt Benjamin Hirsch von der Tuttlinger Stadtverwaltung.

Bisher habe die Höchstgrenze bei fünf gelegen. Davon ausgenommen sind Familien, wie Hirsch klarmacht: „Dieses Kontakteinschränkung gilt nur, wenn die Personen nicht ausschließlich in gerader Linie verwandt sind.“ Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister plus Ehegatte oder Lebenspartner dürfen sich auch über die Obergrenze von zehn versammeln. Das gilt auch für Familienfeste.

Dagegen gelten die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum nach wie vor. Dort darf man sich weiterhin nur alleine oder im Kreis des eigenen sowie eines weiteren Haushalts zeigen. Hirsch: „Der Mindestabstand von 1,5 Metern plus die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen sind zu beachten.“ Auch in Speisegaststätten gilt, dass man nur mit seinen eigenen Haushaltsangehörigen oder denen eines weiteren an einem Tisch sitzen darf – Ausnahme sind Familienfeiern.

Lockerungen gibt es bei Sportstätten. Trainings- und Übungseinheiten dürfen in Sportstätten oder Hallen stattfinden, soweit jede Person 40 Quadratmeter für individuelle Trainingseinheiten zur Verfügung hat. Das Gruppentraining ist auf maximal zehn Personen begrenzt. „Wenn ein Trainingsraum nur 80 Quadratmeter hat, sind aber auch nur zwei Personen zugelassen“, erklärt Benjamin Hirsch. Die Ausnahme bilden Sportarten mit „festen Standorten“, wie Geräten oder Gymnastikmatten. Dann braucht es Minimum zehn Quadratmeter pro Person. Durchs Raster fallen nach wie vor Lauf- oder Radtreffs in freier Wildbahn. Für sie gelten die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum.

Nächste Lockerungen hat das Land angekündigt. Diese könnten ab 14. Juni greifen.